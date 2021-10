Yamato Video annuncia il doppiaggio di Devilman – La Nascita

Yamato Video continua a festeggiare i suoi 30 anni di animazione questa volta annunciando il doppiaggio di Devilman – La Nascita il primo di due OVA che adattano fedelmente il manga omonimo di Go Nagai, giunto per la prima volta nelle videoteche del nostro Paese quasi trent’anni fa in VHS con Granata Press mentre ha debuttato in Giappone in home video il 1 novembre 1987.

Devilman – La Nascita: tutte le informazioni

Quello proposto da Yamato Video è un nuovo doppiaggio, con nuovi doppiatori italiani:

Massimo Triggiani doppia Akira Fudo, Maurizio Merluzzo è Ryo Asuka, Mario Cordova ha il ruolo del Professor Fudo mentre Alessandra Korompay dà la voce alla Dottoressa Fudo.

Questa la sinossi:

Akira Fudo è uno studente timido e pauroso. La sua vita cambia completamente quando un giorno gli fa visita Ryo Asuka, un suo ex-compagno di scuola, che gli confida che il padre è morto in un modo terribile e misterioso. Ryo riesce a persuadere Akira a seguirlo nella sua villa, dove gli mostra l’orribile eredità lasciata da suo padre: un terrificante “libro” di storia dei demoni, una stirpe vissuta sulla Terra prima dell’avvento degli esseri umani e che ora si sta risvegliando dal suo millenario sonno nei ghiacci. I demoni sono dotati di poteri straordinari e l’unico modo per affrontarli è dotarsi degli stessi poteri. Ryo propone ad Akira un metodo disumano per ottenere questo obiettivo… accetterà Akira di seguire Ryo in un destino di morte e violenza?

Qui sotto potete guardare il trailer:

Le animazioni dell’OVA sono state realizzate da Oh! Production mentre Kodansha e Dynamic Planning hanno prodotto il video. Il compianto maestro Kazuo Komatsubara si è occupato della grafica dei personaggi e la direzione dell’animazione mentre la regia è del compianto Umanosuke Iida (Hellsing), la colonna sonora di Kenji Kawai (Ghost in the Shell).

Vi ricordiamo che il manga originale è pubblicato dalla J-POP e potete recuperare la serie completa su Amazon: