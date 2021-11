Yamato Video ha annunciato l’acquisizione di God Sigma

Yamato Video ha annunciato l’acquisizione dei diritti di God Sigma, l’anime robotico realizzato da Toei Company e Mitsuteru Yokoyama, ricordato soprattutto per Babil Junior e Giant Robo.

God Sigma uscirà nei primi mesi del 2022 in una nuova edizione completamente rimasterizzata e restaurata e per la prima volta completa di tutti gli episodi doppiati in italiano!

God Sigma: a proposito dell’anime

God Sigma si compone di 50 episodi, trasmessi originariamente in Giappone dal 19 marzo 1980 al 25 marzo 1981. La serie giunse in Italia nel 1981 e andò in onda su alcune televisioni locali. La sigla italiana è stata incisa da I monelli spaziali.

Questa la trama:

Nell’anno 2050 la civiltà terrestre si è evoluta enormemente e pacificamente raggiungendo un alto grado di sviluppo tecnologico e scientifico. Nonostante ciò la Terra è minacciata dalla crisi energetica causata dall’alto grado di sovrappopolazione. Il dottor Kazami sviluppa a Trinity City, un’enorme base sotterranea situata nel mezzo dell’oceano, la Triplice energia, una fonte di energia pulita ed inesauribile e costruisce tre robot sperimentali Tuono, Nettuno e Terremoto in grado di congiungersi per formare God Sigma, un robot estremamente potente. L’Impero di Helda invia il proprio esercito al comando del Generale Terral per invadere la terra. Questo si stabilisce in una base su Joa, satellite di Giove, dopo aver spazzato via la colonia terrestre che vi si trovava e scatena quindi l’attacco alla terra. Il dottor Kazami affida allora la guida dei suoi tre robot al suo assistente (Julian Noguchi) ed ai due ragazzi profughi di Joa (Toshiya Dan e Kiraken Kensaku).

