Yoshitaka Amano e Ryuichi Sakamoto firmano l’anime Exception per Netflix. Si tratta di un horror ambientato nello spazio basato su una nuova storia del romanziere e filmaker Hirotaka Adachi conosciuto anche come Otsuichi, annunciato per la prima volta il quarto giorno della Geeked Week di Netflix, è stato anche rivelato il video di apertura dell’anime, nel quale possiamo ascoltare la sigla creata dal prolifico compositore di colonne sonore e musicista Ryuichi Sakamoto (The Last Emperor, The Wings of Honneamise, Appleseed).

Basato su una nuova storia del romanziere e regista Hirotaka Adachi, il quale si occuperà anche della sceneggiatura, Exception sarà disegnato da Yoshitaka Amano (Final Fantasy) mentre la regia è affidata a Yuuzou Satou; la produzione della serie è affidata a Tatsunoko Production, Bakken Record e 5 Inc.

Taiki Sakurai è il produttore esecutivo, Tomokazu Ōsawa è il direttore artistico, Haruhide Ishigure è il direttore della fotografia mentre del montaggio se ne occuperà Yusuke Ueno. Jamie Simone è il supervisore del suono/direttore vocale, Satoru Oigawa è il Line Producer, Chiduru Matsuyama è il coordinatore di produzione, Yutaka Omatsu il produttore e Makoto Honda il supervisore CG/Co-Direttore.

I membri del cast annunciati in precedenza includono: Chikahiro Kobayashi nel ruolo di Lewis, Takahiro Sakurai in quello di Mac, Yuko Kaida è Nina, Takanori Hoshino è Oscar e Atsumi Tanezaki interpreta Patty.

L’anime seguirà la storia dell’umanità, costretta ad abbandonare la Terra e ora alla ricerca di una nuova casa nella galassia. Un gruppo di esploratori viene spedito verso un pianeta da poco scoperto con l’obiettivo di trasformarlo nella nuova Terra.

Netflix descrive la storia:

In un futuro lontano, l’umanità è stata cacciata dalla Terra e costretta a trasferire la sua popolazione in un’altra galassia. I membri di una squadra di esploratori vengono inviati alla ricerca di un pianeta adatto alla terraformazione. L’equipaggio viene creato attraverso una stampante biologica 3D, ma un malfunzionamento del sistema fa sì che uno dei membri dell’equipaggio, Lewis, emerga in uno stato deforme. Mentre Lewis si rivolta contro i suoi compagni Nina, Mack, Patty e Oscar, nella spaventosa oscurità della nave inizia il conto alla rovescia per la fine della missione.

