Zack Snyder ha chiuso con DC e quindi, attualmente, non ha in programma di tornare alla Warner Bros. Non si tratta di speculazioni, ma di affermazioni dello stesso regista, che ha confermato di non essere stato contattato da Warner Bros. Il regista ha lasciato il DCEU durante la produzione di Justice League, il suo terzo film della serie. Il film è stato infine distribuito in una forma malamente rielaborata, ed è stato accolto così male che ha generato un movimento su Internet per ottenere lo Snyder’s Cut del film.

Dopo l’uscita di Zack Snyder’s Justice League, il regista è passato ad altri progetti. Da allora, ci sono state diverse voci sul suo ritorno alla DC. Queste voci hanno guadagnato nuova vita nelle ultime settimane, dopo che Henry Cavill è tornato nei panni di Superman in Black Adam e sono emerse notizie su un film solista di Superman.

Zack Snyder ha chiuso con il DC, le parole del regista

Quando è stato chiesto a Zack Snyder se è in programma un suo ritorno dietro la macchina da presa di un nuovo film DC, il regista a risposto:

“Per quanto ne so, e ne so davvero poco, sto facendo le mie cose e nessuno mi ha contattato, ma gli auguro il meglio”.

Potete trovare il video di questa intervista qui di seguito:

Zack on coming back to DC

"As far as I know, I'm doing my thing and haven't received a call."#ZackSnyder pic.twitter.com/yKfGFeM1vK — Aaron S Bailey ⚡ (@AaronBaileyArt) November 10, 2022

Nonostante i generali commenti di apprezzamento sulla performance di Henry Cavill nei panni dell’Uomo d’Acciaio, l’ex dirigenza della Warner sembrava contraria ad assumere nuovamente l’attore; infatti, la star di Black Adam Dwayne Johnson ha affermato di aver dovuto combattere con le unghie e con i denti per assicurarsi un cameo di Cavill.

Nelle ultime settimane sono circolate voci secondo cui quel cameo fa parte di un progetto più ampio per ottenere un nuovo film per Cavill. Resta da vedere come e se quel film sarà influenzato dagli eventi di The Flash.