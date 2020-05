Zombicide: Invader anteprima del graphic novel Dead Contact da Cmon

CMON ha offerto un primo sguardo al graphic novel ambientato nel mondo del popolare gioco da tavolo Zombicide e nello specifico nella sua versione spaziale ovvero Zombicide: Invader intitolato Dead Contact.

Il fumetto è scritto da Stefano Vietti e da Luca Enoch, disegnato da Giancarlo Olivares e colorato da Paolo Gomets Francescutto e arriverà presto su kickstarter per una campagna di crowdfunding.

Eccovi l’anteprima:

Il progetto CMON in collaborazione con Guillotine Games prevede tre graphic novel con copertina rigida, ognuno dei quali ambientato in uno dei rispettivi giochi (Zombicide, Cthulhu: Death May Die, and Zombicide: Invader). Oltre che ad espandere la narrativa delle ambientazioni, presentando tre storie inedite, i volumi saranno corredati da materiale di gioco aggiuntivo, come Kane, il personaggio presentato di seguito, uno dei soldati impegnati a contrastare la minaccia Xenos nella Graphic Novel su Zombicide: Invader.

Il progetto era stato presentato durante il Lucca Comics and Games 2019, occasione in cui Luca Enoch ci aveva direttamente presentato i fumetti con uno sguardo approfondito “dietro le quinte”.

Come ci racconta Luca Enoch, sono subentrate anche diverse ispirazioni, che sono le medesime che hanno suggestioni i creatori dei giochi da tavolo.