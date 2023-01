Con l’arrivo del nuovo anno, Acer ha rinnovato le serie di notebook Swift, Swift Go e Swift X, che si aggiornano ora con i nuovi processori Intel Core di 13° generazione della gamma mobile. I nuovi modelli sono pensati per professionisti, ma anche per studenti e creatori di contenuti, essendo stati rivisitati con un design più moderno, che introduce tutti gli standard più recenti per facilitare il lavoro e la connessione in mobilità.

Acer Swift Go 16 e 14

Una delle maggiori novità dei due nuovi modelli della serie Swift Go, con schermo da 16 e da 14 pollici, è il nuovo display di tipo OLED con frequenza d’aggiornamento di 120Hz: un vero e proprio punto di forza della nuova generazione, in grado di riprodurre immagini dai colori vivaci grazie alla luminosità massima di 500 nit, una copertura cromatica DCI-P3 del 100% e certificazione Vesa DisplayHDR True Black 500. Acer Swift Go 14 ha un pannello con risoluzione 2.8K, mentre quello di Swift Go 16 arriva a 3.2K. Essendo votati alla produttività, il display è certificato TÜV Rheinland Eyesafe, per un affaticamento ridotto della vista anche dopo diverse ore di utilizzo. La tastiera e il touchpad hanno inoltre una retroilluminazione LED, per agevolarne l’utilizzo anche al buio.

I nuovi Swift Go sono dotati di processori Intel Core serie H di 13° generazione, beneficiano di tutte le tecnologie del caso, come il motore visivo IA dedicato Intel Movidius per l’accelerazione di diverse attività, tra cui l’elaborazione video, o Intel Unison, presentata in occasione dell’evento Innovation, che facilita la connessione del portatile ai dispositivi Android e iOS, velocizzandone il trasferimento, la visualizzazione dei contenuti multimediali, o altre attività, come chiamate, messaggi, notifiche e altro. Entrambi supportano SSD NVMe PCIe Gen 4 fino a 4TB e memora RAM LPDDR5 fino a 16 GB. L’autonomia è di 9,5 ore.

Fonte: Acer

Tutti e due i modelli Acer Swift Go hanno un sistema di raffreddamento proprietario TwinAir a doppia ventola, con due heatpipe in rame e uno sfogo dedicato, posizionato sulla tastiera, per l’estrazione dell’aria calda. La scocca è realizzata in alluminio, dallo spessore di 14,9 mm, mentre le cornici molto sottili permettono di ottenere un rapporto schermo-scocca del 90%. Il peso di entrambi i dispositivi rimane ridotto, rispettivamente inferiore a 1,3 Kg per Swift Go 14 e 1,4 Kg per Swift Go 16. La connettività dei due portatili include due porte USB Tipo A, due USB Tipo C con Thunderbolt 4, una HDMI 2.1, un lettore di schede micro SD e WiFi 6E. È anche presente una webcam con risoluzione 1440p, con tecnologia Temporal Noise Reduction e Acer PurifiedVoice, per la riduzione tramite IA del rumore audio e video. Oltre a ciò, sono anche presenti tutti gli strumenti necessari per le videoconferenze, come AI Background Blur, AI Automatic Framing ed AI Eye Contact.

Swift Go 14 sarà disponibile in Italia da febbraio, a 999€, mentre Swift Go 16 sarà acquistabile da marzo a 1.099€.

Acer Swift 14 e X 14

Acer Swift X 14 è una workstation pensata per i professionisti, che equipaggia processori Intel Core-H di 13° generazione e GPU dedicate Nvidia GeForce RTX 4050, con driver Nvidia Studio preinstallati. Presente anche qui un sistema di raffreddamento a doppia ventola, con heatpipe in rame e feritoia di sfogo sulla tastiera, oltre a una batteria maggiorata che offre un’autonomia di 9,5 ore.

Ha un display OLED 2,8K da 14 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120Hz, copertura cromatica DCI-P3 del 100%, certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500 e luminosità massima di 500 nit. La webcam anteriore da 1440p è dotata di tutte le recenti tecnologie per la riduzione del rumore, come Acer PurifiedVoice e AI Noise Reduction, mentre le porte includono due USB Type-C, due HDMI 2.1 e un lettore per schede MicroSD.

Fonte: Acer

Come per Swift X 14, anche Swift 14 è dotato di CPU Intel Core-H di 13° generazione e di tecnologia Unison, oltre alla certificazione Intel Evo. Il portatile non ha tuttavia una scheda video dedicata, ma utilizza la iGPU presente sul processore. La scocca è realizzata in alluminio aerospaziale doppiamente anodizzato, dallo spessore di 14,95 mm, che ne riduce il peso a soli 1,2 Kg. È disponibile in due opzioni con display touchscreen da 14 pollici e risoluzione 4K o 2K, entrambi protetti da vetro Gorilla Glass per la resistenza ai graffi e agli urti. Il notebook utilizza lo stesso sistema di raffreddamento di Swift X 14, così come la stessa webcam e le relative tecnologie di soppressione del rumore video e audio, ma possiede anche due altoparlanti con DTS Audio, oltre a un lettore di impronte integrato, due USB Tipo C Thunderbolt 4 e HDMI.

Acer Swift 14 sarà reso disponibile a partire dal mese di aprile, al prezzo di partenza di 1.699€, mentre Swift X 14 arriverà ad aprile a partire da 1.499€.