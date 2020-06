Acer ConceptD 100, arriva il piccolo PC desktop ideale per i fotografi

Probabilmente avrete già sentito parlare di ConceptD, nuovo marchio del noto produttore taiwanese Acer pensato appositamente per i professionisti che lavorano nel campo della creazione di contenuti, come grafici, ingegneri e videomaker. A differenza dei prodotti realizzati per l’ambito consumer vero e proprio, nei dispositivi ConceptD, oltre alla potenza bruta pura e semplice, conta anche l’estetica e generalmente offrono un design originale ed accattivante.

Recentemente, Acer ha presentato il modello ConceptD 100, dispositivo dal costo piuttosto contenuto se confrontato con altri prodotti appartenenti alla stessa serie, come il potentissimo ConceptD 900. Infatti, questo mini-PC, che sicuramente potrà fare un gran figurone sulla vostra scrivania, può essere portato a casa sborsando meno di 800 euro ed è stato progettato per coloro che lavorano nel campo della fotografia e che usano quotidianamente strumenti di fotoritocco e editing come Photoshop.

Equipaggiato con un processore Intel Core i5 di nona generazione e scheda video NVIDIA GT 1030 (o NVIDIA Quadro P620), accoppiati a 16 o 32 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz, non si tratta certamente di una macchina indirizzata al gaming più sfrenato, ma ben si adatta alle esigenze per la quale è stata progettata, sebbene la dotazione base preveda un lento, ed ormai obsoleto, hard disk meccanico da 7200rpm che può, in ogni caso, essere sostituito con un più veloce, ed affidabile, SSD.

Ecco le specifiche complete:

OS Windows 10 Pro Processore Intel Core i5 di nona generazione RAM Fino a 16 GB DDR-2666 MHz

Aggiornabile sino a 32 GB Scheda Grafica NVIDIA GT 1030

NVIDIA Quadro P620 Archiviazione 1TB, 2TB 7,200 RPM HDD

128GB, 256GB M.2 PCIe SSD

128GB, 256GB M.2 SSD Connettività Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0 Dimensioni 100mm x 330mm x 295mm Disponibilità Giugno 2020

Acer ha commentato in questo modo il design e l’obiettivo del suo ConceptD 100:

Il desktop ConceptD 100 è ideale per il design 2D graficamente intensivo e la modellazione CAD in 3D entry-level e soddisfa le esigenze specifiche dei creatori professionisti e le aule multimediali. Questo PC di dimensioni ridotte viene fornito con un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione su SSD ultraveloce, una connettività completa e 32 GB di memoria RAM DDR 4 che permetteranno ai creatori un uso simultaneo di tutte le applicazioni essenziali. La presa d’aria frontale e la ventilazione laterale assicurano di tenere fresca la workstation e garantiscono un livello di rumore massimo sotto ai 40 dB, l’equivalente della sala di una biblioteca. Unisce funzionalità e stile in un elegante design curvo bianco che si adatta perfettamente a qualsiasi ufficio o ambiente di lavoro moderno.

Acer ConceptD 100 sarà presto disponibile sui terrori EMEA, quindi Europa, Medio Oriente ed Africa, a prezzi a partire da 799 euro.