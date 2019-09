Acer ConceptD Pro, notebook per creativi con GPU Nvidia Quadro

Acer ha presentato a Berlino i portatili professionali ConceptD Pro con GPU Nvidia Quadro. Il top di gamma ConceptD 9 Pro parte da 5999 euro.

Acer ha annunciato all’IFA 2019 di Berlino la famiglia di notebook ConceptD Pro con GPU Nvidia Quadro per creativi e professionisti dell’immagine e dei video.

Il top di gamma ConceptD 9 Pro – sarà disponibile a dicembre a partire da 5999 euro – è un notebook RTX Studio da 17,3 pollici con il display montato su cerniere mobili (Acer Ezel Aero Hinge con lavorazione CNC) che consentono di capovolgerlo e reclinarlo per favorire la collaborazione tra i membri di un team.

Lo schermo 4K (3840 x 2160 pixel) è certificato Pantone e copre il 100% della gamma di colori Adobe RGB e offre un’accuratezza del colore elevatissima grazie a un Delta E <1.

ConceptD 9 Pro ha processori Intel Core i9 fino alla nona generazione, fino a 32 GB di memoria DDR4 e grafica Nvidia fino alla Quadro RTX 5000 per il supporto di IA/deep learning, simulazioni ingegneristiche e grandi progetti di animazione che richiedono potenza.

La dotazione include uno stilo Wacom EMR che si collega magneticamente al ConceptD 9 Pro. Lo stilo supporta 4.096 livelli di sensibilità alla pressione.

ConceptD 7 Pro è un notebook RTX Studio da 15,6 pollici (risoluzione 4K) progettato per lavorare in movimento e ha in dotazione GPU fino alla Quadro RTX 5000 e 32 GB di memoria DDR4. A bordo anche CPU Intel Core i7 di nona generazione. Il portatile ha uno spessore di soli 17,9 mm e un peso di 2,1 kg. Sarà disponibile da gennaio a partire da 2499 euro.

ConceptD 5 Pro è un notebook RTX Studio disponibile con display IPS da 15,6 e 17,3 pollici, entrambi con risoluzione 4K UHD. La dotazione include anche processori Intel Core i7 fino alla nona generazione e grafica Quadro RTX 3000 per soddisfare le esigenze di architetti, animatori 3D, creatori di effetti speciali e piccoli studi di progettazione.

Lo chassis è in metallo e il display è certificato Pantone, con una copertura che corrisponde al 100% dello spazio colore Adobe RGB. Il modello da 17,3 pollici arriverà a gennaio a partire da 2499 euro, mentre quello da 15,6 pollici da dicembre a partire da 1799 euro.

ConceptD 3 Pro è il prodotto più accessibile della serie ConceptD Pro. È destinato ai nativi digitali come fotografi, studenti di design industriale, designer di interni e grafici, nonché ai professionisti dei social media, come gli YouTuber.

Dotato di uno schermo certificato Pantone, processori Intel Core i7 fino alla nona generazione e grafica Quadro T1000 (GPU Nvidia TU117), ConceptD 3 Pro sarà disponibile in Europa da dicembre a partire da 1299 euro.

Secondo Acer questo portatile “produce meno di 40 dB di rumore” ed è stato progettato per essere facile da usare in movimento, con gli utenti possono accedere al sistema toccando il lettore di impronte digitali integrato tramite Windows Hello.

L’azienda taiwanese ha infine aggiornato ConceptD 5 e ConceptD 3 con processori Intel Core i7 fino alla nona generazione. Il nuovo ConceptD 5 è disponibile con display da 15 e 17 pollici ed è stato rinnovato con GPU GeForce RTX 2060. ConceptD 3 ha una finitura bianca opzionale e integra una GeForce GTX 1650.