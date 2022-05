Tramite un comunicato stampa, Acer ha annunciato alcune novità inerenti alla sua linea professionale di PC ConceptD pensati per i creatori di contenuti: il notebook ConceptD 5, la mini workstation ConceptD 500 e il desktop compatto ConceptD 100. Tutti questi dispositivi sono equipaggiati con processori Intel Core di dodicesima generazione e GPU NVIDIA, mentre il laptop ConceptD 5 presenta un display opzionale OLED da 16″.

Acer ConceptD 5

Acer ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro costituiscono delle scelte ottimali per i professionisti sempre in movimento, grazie a un resistente chassis in metallo con uno spessore di poco più di 25mm. Dotati di componenti ad alte prestazioni, tra cui processori fino a Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione e potenti GPU NVIDIA RTX e GeForce RTX per laptop, questi computer portatili consentono di gestire alla perfezione fluissi di lavoro che comprendono rendering 3D, editing video, live streaming e progettazione grafica. I potenti chip interni vengono tenuti sotto controllo a livello termico grazie alla progettazione avanzata del sistema di raffreddamento, che può contare su tre efficienti ventole di raffreddamento che contengono la rumorosità a meno di 40 dBA. Il display opzionale OLED WQUXGA (3840 x 2400) da 400 nit ricco di pixel è supportato da diverse tecnologie di colore, tra cui copertura DCI-P3 al 100%, colori PANTONE Matching System (PMS), funzionalità HDR e calibrazione del colore Delta E<2.

ConceptD 5 è dotato di una corposa batteria ai polimeri di litio da 99,98 Wh, che permette di navigare in wireless nel web, riprodurre video e fruire di contenuti in streaming fino a 11 ore. La serie ConceptD 5 include anche numerose porte, fondamentali per la creazione di contenuti, nonché un lettore di schede HDMI 2.1 e SD 7.0 full-size. La tastiera retroilluminata color ambra include tasti rigidi con una corsa di 1,55 mm per un’esperienza di digitazione reattiva, confortevole e silenziosa, mentre il trackpad Corning Gorilla Glass è più grande del 27% rispetto alla generazione precedente e un lettore biometrico delle impronte digitali integrato direttamente nella parte in alto a sinistra del touchpad rende più semplice l’accesso attraverso Windows Hello.

Photo Credit: Acer

Photo Credit: Acer

ConceptD 500 Desktop

I PC desktop ConceptD 500 sfoggiano uno chassis moderno e minimalista, offerto in un’elegante colorazione bianca con illuminazione ambrata. Equipaggiati con Windows 11, gli ultimi modelli (CT500-53A) includono le più recenti tecnologie di Intel e NVIDIA, inclusi processori Intel Core i9 di dodicesima generazione e una scelta di GPU NVIDIA RTX A4000 oppure GeForce RTX 3070. Con un massimo di 128 GB di memoria DDR4 a 3200 Mhz, fino a 4 TB di storage SSD M.2 Gen 4 e un HDD fino a 4 TB, offre tutte le prestazioni e lo storage necessari per le applicazioni di progettazione 2D e 3D che fanno un uso intensivo delle risorse di calcolo.

ConceptD 100 Desktop

ConceptD 100 è un desktop compatto ideale per qualsiasi ufficio o studio moderno. Presenta anche un design minimalista, caratterizzato dallo chassis bianco con morbidi bordi arrotondati, un pannello superiore effetto legno e una striscia di luce ambrata lungo il pannello frontale per un look elegante e attuale. Gli ultimi modelli (CM100-53A) sono dotati di processori Intel Core i5 o Core i7 di dodicesima generazione e di GPU NVIDIA T400 o T10001. Supportano fino a 128 GB di memoria DDR4 3200Mhz, con HDD da 7200 RPM fino a 2 TB e fino a 2 TB di SSD M.2 PCI-e/Gen 4.

