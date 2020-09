Amazon Luna, il servizio di cloud gaming userà GPU NVIDIA

Stando ad un articolo esclusivo pubblicato dai colleghi di Ars Technica, la nuova piattaforma di cloud gaming recentemente annunciata da Amazon, nota come Luna, sarà basata su server equipaggiati con sistema operativo Windows e dotati di schede grafiche NVIDIA T4. Questa scelta dovrebbe fornire prestazioni elevate agli abbonati al servizio. Con il supporto a Windows, sarà più facile per gli sviluppatori adattare i loro titoli alla nuova piattaforma cloud gaming.

Al momento, Luna supporta più di cento titoli, tra cui troviamo Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee e The Impossible Lair, Iconoclasts, Grid, Abzu e Brothers: A Tale of Two Sons. Inoltre, Amazon sta collaborando con il noto editore francese Ubisoft per realizzare un canale di giochi specifico nel quale gli utilizzatori potranno accedere a prodotti come Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising lo stesso giorno in cui usciranno per le altre piattaforme.

I server sono progettati per funzionare utilizzando una versione standard dell’istanza del server Amazon EC2 G4, ma con l’ulteriore vantaggio delle GPU NVIDIA T4. Per quanto riguarda la CPU, la scelta dovrebbe essere ricaduta sui processori Cascade Lake di Intel. Le schede grafiche T4 sono basate sull’architettura Turing di NVIDIA ed una singola GPU T4 assicura 8,1 TFLOP di potenza bruta.

Attualmente, gli abbonati al servizio possono eseguire giochi con una risoluzione fino a 1080p, ma Amazon ha confermato che intende introdurre lo streaming 4K in futuro. Per ulteriori dettagli inerenti all’accesso anticipato, potete consultare il sito ufficiale di Luna.

Ricordiamo che Luna richiede una velocità di connessione minima di 10Mb/s e può funzione su molteplici dispositivi:

app Luna per PC (Windows 10 con supporto a DirectX 11)

app Luna per Mac (OSX 10.13+)

app Luna per FireTV (Fire TV Stick – 2nd gen, Fire TV Stick 4K, or Fire TV Cube – 2nd gen)

direttamente tramite browser Chrome (version 83+) su PC e Mac

direttamente tramite browser Safari (iOS14) per iPhone e iPad