AMD sembra pronta a ridurre i prezzi delle schede madri per i suoi processori Ryzen 7000, chip basati sull’architettura Zen 4 e che utilizzano il socket AM5. Stando a HKPC, AMD sta preparando due versioni del prossimo chipset A620, destinate ai consumatori con un budget limitato. Attualmente, le schede madri AM5 entry-level utilizzano il chipset B650 con supporto standard PCIe 4.0, mentre il modello B650 Extreme offre il supporto nativo PCIe 5.0.

Le schede madri A620 potrebbero portare i prezzi vicino alla soglia di 125 dollari di cui AMD ha parlato durante l’annuncio della piattaforma Ryzen 7000. Il primo chip A620 ha il nome in codice Promontory 21 e sarà seguito da Promontory 22 con le stesse specifiche hardware. Non è chiaro perché l’azienda abbia deciso di lanciare due versioni identiche dell’A620, ma è probabile che la seconda sarà più economica da produrre e non disponibile in tempo per il lancio.

A causa della necessità di AMD di raggiungere prezzi più bassi, A620 probabilmente supporterà solo l’interfaccia PCIe 4.0, consentendo ai partner di progettare schede madri con meno strati per ridurre i costi. Tuttavia, i futuri acquirenti delle schede madri A620 dovranno affrontare il costo aggiuntivo delle memorie DDR5 rispetto alle più economiche DDR4 che è possibile utilizzare sulle piattaforme Intel.

There will be two versions of the AMD A620 chip, the "Promontory 21" chip will be used at the beginning, and the new A620 chip (Promontory 22 ??) will be launched later with the same specifications.

— HKEPC (@hkepcmedia) January 30, 2023