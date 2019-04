AMD al Computex, ecco la data in cui vedremo i nuovi Ryzen

Il keynote di apertura del Computex 2019 sarà tenuto da Lisa Su, CEO di AMD. Previsto l'annuncio dei nuovi Ryzen e forse ci sarà spazio anche per Navi.

Il 27 maggio alle 10:00 della mattina, le 4:00 ore italiane, si terrà dall’altra parte del mondo al Computex di Taipei il keynote di Lisa Su, presidente e CEO di AMD. L’intervento, intitolato “The Next Generation of High-Performance Computing”, sarà l’occasione per l’azienda di Sunnyvale di svelare la prossima generazione di prodotti.

“Trattandosi di uno degli eventi globali più importanti del nostro settore, ogni anno sono impaziente di partecipare al Computex. Sono onorata di tenere la conferenza di apertura quest’anno e fornire nuovi dettagli sulla prossima generazione di piattaforme e prodotti AMD ad alte prestazioni. Con i nostri partner, vi racconteremo la storia di come tecnologie all’avanguardia e un ecosistema aperto stanno portando a un punto di svolta nell’informatica e nell’innovazione del settore e incidano positivamente su diversi mercati importanti”.

Il palcoscenico del Computex vedrà AMD quasi certamente svelare i processori Ryzen di terza generazione e le piattaforme compatibili. Taiwan è la patria dei produttori di schede madre, quindi quale migliore occasione?

Nel comunicato che annuncia il keynote non si fa menzione in modo esplicito degli annunci in tale sede, ma vengono citati anche i processori EPYC a 7 nanometri e la prossima generazione di schede video basate su architettura Navi tra i prodotti AMD in arrivo. “Durante il keynote, la Dott.ssa Lisa Su e altri ospiti di alto profilo porranno l’accento sui dettagli dei nuovi prodotti in arrivo e mostreranno in che modo il settore sta costruendo un nuovo ecosistema di calcolo ad alte prestazioni che porterà la tecnologia al livello successivo”, si legge nella nota.