AMD COVID-19 HPC Fund, donati altri 5 petaFLOPS di potenza di calcolo

AMD ha annunciato di voler ampliare il proprio supporto alla lotta contro il COVID-19, grazie alla donazione di nuove unità di calcolo HPC a 18 istituzioni impegnate nella ricerca, per un totale di 5 petaFLOPS di potenza.

Le CPU ad alte prestazioni AMD EPYC di seconda generazione e le GPU Radeon Instinct saranno impiegate per supportare i programmi di ricerca presso l’Università texana di Austin, l’Università di Toronto, la Stanford, la UCLA, l’Università di Trento altre 13 istituzioni negli Stati Uniti, in Europa e in India.

Con l’aggiunta di questi nuovi 5 petaFLOPS di capacità di computazione, l’iniziativa AMD COVID-19 HPC Fund ad oggi ha messo a disposizione in totale ben 12 petaFLOPS di potenza di calcolo al servizio della ricerca scientifica, valore che rientrerebbe nella classifica top 500 dei più potenti supercomputer al mondo.

Secondo il Professore Enrico Blanzeri del Dipartimento d’Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento “Le risorse computazionali che AMD sta fornendo saranno inserite nel nostro progetto gene@home attualmente in corso, che mira a scoprire le relazioni causali tra l’espressione dei geni. In particolare, abbiamo intenzione di accelerare le ricerche relative ai geni che interagiscono con il SARS-CoV-2, in collaborazione con i ricercatori medici e gli studenti del Laboratorio di Data Mining Biologico. L’iniziativa di AMD è arrivata proprio al momento giusto, e ci aspettiamo che ci spinga a rendere possibili ulteriori metodi di analisi“.

La potenza di calcolo donata da AMD verrà impiegata principalmente sulla genomica, lo sviluppo di vaccini, la scienza della trasmissione e il modeling. I progetti spazieranno dal modeling evolutivo del virus e la comprensione di come la proteina, che conferisce le caratteristiche punte al virus, si attiva (processo che si verifica prima dell’interazione tra il coronavirus e la cellula umana) alle simulazioni fluidodinamiche su larga scala dei droplet di COVID-19 che viaggiano nell’aria.