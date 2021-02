AMD, l’APU Ryzen 7 Pro 5750G raggiunge frequenze elevatissime

Al momento, AMD non ha ancora annunciato ufficialmente le sue APU basate sull’architettura Zen 3, ma sembra che non dovrebbe mancare poi molto. Infatti, l’avvistamento del modello Ryzen 7 Pro 5750G potrebbe indicare che la compagnia di Sunnyvale stia già inviando dei sample ai suoi partner principali, così da testare il prodotto prima del lancio.

Il Ryzen 7 Pro 5750G è fondamentalmente il sostituto diretto del Ryzen 7 Pro 4750G e la versione Pro del Ryzen 7 5700G che è stato mostrato il mese scorso. Un utente dei forum Chiphell ha condiviso uno screenshot, tratto da CPU-Z, relativo alla nuova APU, che ci permette di avere un assaggio di quelle che saranno le caratteristiche del chip. Ovviamente, come di consueto, si tratta di informazioni non confermate e da considerare come semplici rumor fino alla pubblicazione di un comunicato ufficiale. Sebbene non venga espicitato dall’immagine, ci aspettiamo che le APU Ryzen 5000 possiedano caratteristiche simili a quelle delle controparti mobili Ryzen 5000 (Cezanne), offrendo maggiori prestazioni grazie all’aumento di IPC dovuto all’impiego di Zen 3. Le APU Ryzen 5000 non supporteranno l’interfaccia PCI Express 4.0 e probabilmente useranno solo una GPU Vega potenziata, proprio come le varianti Ryzen 5000 Mobile.

Credit: ChipHell

Zen 3 ha permesso a Cezanne di integrare fino al doppio della cache L3 rispetto a Renoir sulle CPU mobile. Lo stesso trattamento varrà anche per le APU desktop, dato che il Ryzen 7 Pro 5750G sarà equipaggiato con 16MB di cache L3, il doppio rispetto all’attuale Ryzen 7 Pro 4750G. Come previsto, i 4MB di cache L2 rimangono invariati. Ryzen 7 Pro 5750G sarà fornito in una configurazione a otto core e sedici thread con un potenziale clock di base di 3,8GHz ed un boost clock full-core predefinito di 4,05 GHz. Tuttavia, stando all’autore del post, il chip potrebbe addirittura superare i 4,75GHz, il tutto con temperature inferiori al Ryzen 7 5800X. La persona che ha pubblicato questi dettagli ha acquistato il suo Ryzen 7 Pro 5750G al prezzo di 2.750 yuan (circa 351 euro al cambio attuale).