AMD Ryzen 5000U, trapelate le specifiche tecniche

Come riportato dai colleghi di VideoCardz, ExecutableFix ha pubblicato alcuni presunti dettagli inerenti ai prossimi processori AMD Ryzen 5000U. A quanto pare, sembra che i chip siano una sorta di via di mezzo tra Cezanne e Lucienne.

I do love me some teasers. Let's talk business now. Cezanne and Lucienne 😋

OPN 100-0000000285

Ryzen 7 5800U (Zen 3 Cezanne)

8 cores / 16 threads

2.0GHz base – 4.4GHz boost

8 CU @ 2.0GHz

16MB L3 cache

10-25W cTDP

— ExecutableFix (@ExecuFix) October 18, 2020