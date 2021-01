AMD Ryzen 7 5700G, ecco i primi benchmark

Secondo quanto riferito, IVA Computer Hardware Group (come indicato dall’utente Twitter @HXL) sta vendendo un engineering sample delle prossime APU Zen 3 (Cezanne) di AMD su Weixin. Il venditore non è assolutamente certo del modello esatto, ma potrebbe trattarsi del Ryzen 7 5700G o il Ryzen 7 5750G.

Credit: Weixin

Ricordiamo che la serie Ryzen 5000 basata su Cezanne sarà equipaggiata con i core Zen 3, gli stessi che hanno debuttato su desktop pochi mesi fa. La discrepanza tra i processori e le APU di AMD esiste da un po’ di tempo, ma sembra che il produttore di chip abbia finalmente deciso di consolidare entrambe le linee di prodotti per evitare qualsiasi confusione. Nonostante ci dovrebbe essere un notevole miglioramento dal punto di vista dell’elaborazione, Ryzen 5000 mobile dovrebbe mantenere ancora una volta una componente grafica integrata Vega.

Secondo quanto riferito, il Ryzen 7 5700G (100-000000263-30) è dotato di otto core e sedici thread. Questo era prevedibile, dal momento che la linea APU è stata recentemente aggiornata a otto core, quindi ci vorrà ancora un po’ prima che una APU AMD superi questa soglia. Ancora una volta, il Ryzen 7 5700G sembra avere 4MB di cache L2 e 16MB di cache L3 (il doppio di quello del Ryzen 4000).

Stando agli screenshot di CPU-Z, il Ryzen 7 5700G ha registrato un clock fino a 4,4GHz (4.441MHz), che dovrebbe corrispondere al Boost Clock. Nonostante si tratti della stessa frequenza del suo predecessore, il Ryzen 7 4700G, grazie ai miglioramenti a livello di IPC dei core Zen 3 si avranno miglioramenti sostanziali. Il venditore ha anche affermato di non aver avuto problemi con l’overclock del Ryzen 7 5700G a 4,7GHz con un Vcore di 1.468V. Tuttavia, non ha fornito alcun benchmark grafico poiché le APU Ryzen 5000 non sono ancora in commercio e mancano driver video adeguati. A frequenze stock, il Ryzen 7 5700G ha ottenuto 613,8 punti nel test single-thread di CPU-Z e 6.296,2 punti in quello multi-thread. Quando overcloccato a 4,7 GHz, i punteggi sono aumentati rispettivamente a 647,4 e 6.960. Facciamo presente che il venditore ha utilizzato memorie DDR4-3000 per eseguire i test, quindi le prestazioni del Ryzen 7 5700G potrebbero sicuramente migliorare con moduli più veloci.

Il Ryzen 7 3700X è un confronto appropriato poiché il suo TDP è pari a 65W, e il Ryzen 7 5700G, come le altre APU di AMD, sarà probabilmente limitato allo stesso valore. Il Ryzen 7 3700X offre punteggi a thread singolo e multi-thread di 511 punti e 5.433 punti, rispettivamente. Per quanto riguarda i carichi di lavoro single-thread, il Ryzen 5 5700G ha fornito prestazioni fino al 20,1% in più rispetto al Ryzen 7 3700X a stock e fino al 26,7% quando overcloccato. Per il multi-core, si sono registrati miglioramenti fino al 15,9% in stock e 28,1% in overlock a 4,7GHz. Per il Ryzen 7 5700G, il venditore chiede 1.888 yuan (circa 240€).