I processori AMD Ryzen 7000 sono ormai disponibili da un mese, ma non hanno esattamente riscosso un grande successo, principalmente per via dell’alto costo sia delle CPU che della piattaforma. La vera attesa, per chi è interessato principalmente agli ambiti videoludici, è per i nuovi modelli dotati di 3D V-Cache, la tecnologia proprietaria di 3D stacking che ha debuttato con il Ryzen 7 5800X3D, attualmente uno dei più veloci processori da gaming disponibili all’acquisto, insidiato soltanto dal top di gamma Intel Core i9-13900K.

Stando a una roadmap AMD ottenuta da Wccftech, le CPU Ryzen 7000 con 3D V-Cache dovrebbero debuttare ufficialmente all’evento del CES 2023. L’azienda di Sunnyvale mira in questo modo a capitalizzare il segmento gaming, puntando a offrire le CPU da gioco più veloci sul mercato per cercare di spodestare il Core i9-13900K, che attualmente occupa già la prima posizione in questa fascia. Nonostante questa notizia circolasse comunque ormai da alcuni mesi, pare che i piani originali di AMD le versioni 3D V-Cache fossero diversi: l’azienda prevedeva infatti di far debuttare queste CPU già verso la fine di quest’anno, all’evento FAD 2022.

Fonte: AMD

Con la nuova generazione di processori Ryzen 7000, ci si aspetta a ogni modo qualche modello 3D V-Cache in più. Non ci sono ancora notizie in merito alle possibili varianti, ma stando a quanto trapelato dalle varie voci di corridoio, AMD dovrebbe rendere disponibile una CPU pensata per il segmento “enthusiast” e l’altra per il gaming. Oltre a ciò, i nuovi Ryzen 7000 3D V-Cache dovrebbero anche allentare alcune restrizioni che non permettevano in passato di spingere molto con l’overclock, nonostante qualcuno sia comunque riuscito a spremere qualche MHz in più dal Ryzen 7 5800X3D. Anche la frequenza massima dovrebbe essere alla pari delle controparti standard, seppur con un clock base inferiore. Non resta ovviamente che attendere i mesi successivi, per conoscere maggiori dettagli in merito da parte di AMD.