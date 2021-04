AMD Ryzen 9 5900, avvistato il potente processore che non potete acquistare

Il noto leaker @Tum_Apisak ha individuato il processore AMD Ryzen 9 5900 in un nuovo benchmark. Realizzata sul nodo di produzione a 7nm di TSMC, la CPU appartiene alla serie 5000 (Vermeer) della compagnia di Sunnyvale. Dotato di ben 12 efficienti core basati sull’architettura Zen 3, il Ryzen 9 5900 è essenzialmente una versione ottimizzata dal punto di vista energetico del Ryzen 9 5900X. Infatti, Ryzen 9 5900 mantiene lo stesso design a 12 core e 24 thread con 64MB di cache L3, mentre il TDP è stato limitato a 65W (rispetto ai 105W del Ryzen 9 5900X).

Ovviamente, dato il limite di potenza inferiore, il Ryzen 9 5900 offre velocità operative più basse. Il processore ha un clock base di 3GHz (700MHz in meno rispetto al Ryzen 9 5900X), mentre il boost clock arriva sino a 4,7GHz (solo 100 MHz in meno rispetto alla controparte più potente). Ricordiamo che il Ryzen 9 5900 sarà un processore esclusivo per il mercato OEM, quindi non potrete trovarlo in vendita presso i consueti negozi. Per quanto riguarda le prestazioni, Userbenchmark non viene considerato da molti una fonte affidabile per effettuare confronti in tal senso, soprattutto visto che è stata effettuata solo una registrazione con questo specifico processore, mentre sono presenti nel database oltre 30.000 sistemi dotati di Ryzen 9 5900X.

Credit: UserBenchmark

Tenendo questo in considerazione, il Ryzen 9 5900X, stando dai dati di Userbenchmark, offre prestazioni single-thread superiori del 5% rispetto al Ryzen 9 5900. Per quanto riguarda le performance multi-thread, il Ryzen 9 5900X ha apparentemente superato il Ryzen 9 5900 con un margine del 7%. In definitiva, il Ryzen 9 5900X ha un TDP superiore del 61,5% ed è meno del 10% più veloce del Ryzen 9 5900. Tuttavia, il Ryzen 9 5900 sembra avere una latenza di memoria inferiore del 7% rispetto al Ryzen 9 5900X.

A quanto pare, il Ryzen 9 5900 sembrerebbe un prodotto piuttosto valido e sicuramente avrebbe ottenuto un ottimo successo anche nel mercato retail. Tuttavia, come già successo in precedenza con le APU Ryzen 4000 (Renoir) non è affatto da escludere la possibilità che qualcuno riesca ad ottenere ugualmente un esemplare.