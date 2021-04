AMD, sarà questa la prossima Radeon Pro con GPU Navi?

Sul noto forum cinese Chiphell sono comparse le prime foto di quella che sembrerebbe una nuova scheda grafica della linea Radeon Pro di AMD. Così come gli altri modelli dalla serie dedicata ai professionisti, il misterioso dispositivo conserva il design a doppio slot e la parte esterna con il caratteristico tema blu e argento. Data la striscia argentata al centro, è possibile che si tratti di una scheda della serie Radeon Pro W anziché Radeon Pro WX.

Il sistema di raffreddamento non assomiglia a quelli impiegati sulla Radeon Pro W5700 o W5500 e, pertanto, è lecito ritenere che possa trattarsi una Radeon Pro di nuova generazione equipaggiata con una GPU basata sull’architettura RDNA 2. L’adesivo indica chiaramente che questa particolare unità è un engineering sample, quindi il progetto finale potrebbe essere completamente diverso.

Credit: Chiphell

L’utente del forum Chiphell ha coperto il numero di serie per ovvi motivi e il codice a barre è troppo piccolo per essere decifrato. Tuttavia, solitamente i prodotti della linea Radeon Pro di AMD sono versioni da un certo punto di vista più avanzate rispetto alle rispettive controparti consumer. Finora la compagnia di Sunnyvale ha lanciato i modelli Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT e RX 6700 XT, quindi la scheda grafica in questione è probabilmente basata su uno dei tre. Se dovessimo tirare ad indovinare, probabilmente si tratta della Radeon Pro W6800. In tal caso, dovrebbe sfruttare la GPU Navi 21, che è il die che AMD utilizza per le attuali Radeon RX 6900 XT e Radeon RX 6800 (XT).

Un altro adesivo presente sul retro indica la presenza di 16GB di memorie Samsung, ma purtroppo questo indizio non ci svela nulla di nuovo, dato che tutti i modelli della serie Radeon 6000 utilizzano RAM Samsung GDDR6 da 16 Gb/s. Viene anche menzionato un “Full Secure TT GLXL A1 ASIC”, che al momento non sappiamo a cosa faccia riferimento.

Credit: Chiphell

Le fotografie pubblicate su Chiphell non mostrano i connettori di alimentazione o le uscite video presenti sul prodotto. Tuttavia, è possibile notare la presenza di un backplate in metallo. Ovviamente, allo stato attuale non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte della stessa AMD.