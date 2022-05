Dopo una lunga serie di indiscrezioni, le nuove Radeon RX 6000 Refresh sono finalmente ufficiali: AMD svelato al pubblico i modelli Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT, tutti caratterizzati da frequenze maggiori e memorie GDDR6 più veloci, ma anche da TBP maggiori. Le schede, disponibili già da oggi, potranno essere acquistate rispettivamente a partire da 1099 dollari, 549 dollari e 399 dollari; Radeon RX 6950 XT e Radeon RX 6750 XT disporranno anche di modelli reference acquistabili direttamente dal sito AMD, mentre la Radeon RX 6650 XT arriverà solo nelle personalizzazioni dei vari partner. Quest’ultima inoltre andrà a sostituire l’attuale Radeon RX 6600 XT come scheda per il Full HD, mentre i due modelli di fascia più alta affiancheranno la lineup attuale.

Le nuove schede di AMD non pretendono di essere le più veloci in assoluto nella rispettiva fascia d’appartenenza, ma mirano a essere le migliori quando si parla di rapporto prestazioni/prezzo e prestazioni/watt ed è su questo terreno che vogliono battere le soluzioni Nvidia. In questo senso, prendendo in esame i dati forniti da AMD sulla Radeon RX 6950 XT, vediamo che rispetto alle concorrenti RTX 3090 e RTX 3090 Ti di Nvidia riesce sempre a raggiungere framerate simili nei giochi, il tutto a un prezzo e con un assorbimento energetico inferiori.

Durante la presentazione AMD ha voluto mettere in evidenza anche la larghezza di banda raggiungibile dalle nuove schede: grazie alla presenza della Infinity Cache, la Radeon RX 6950 XT può arrivare fino a 1739 GB/s, mentre la Radeon RX 6750 XT è in grado di raggiungere i 1326 GB/s e la RX 6650 XT i 469 GB/s.

Radeon RX 6950 XT Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6750 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6650 XT Radeon RX 6600 XT Compute Unit 80 80 40 40 32 32 VRAM GDDR6 16 GB 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB 8 GB Game Clock 2100 MHz 2015 MHz 2495 MHz 2424 MHz 2410 MHz 2359 MHz Boost Clock 2310 MHz 2250 MHz 2600 MHz 2581 MHz 2635 MHz 2589 MHz Interfaccia memoria 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit TBP 335 W 300 W 250 W 230 W 180 W 160 W

Sempre in ambito gaming, grazie all’uso delle tecnologie sviluppate da AMD la Radeon RX 6950 XT risulta, in 4K a dettagli massimi, mediamente più veloce della RTX 3090: i test che vedete sono stati effettuati da AMD con Smart Access Memory e Radeon Super Resolution (1440p) attivi per la RX 6950 XT e con Resizable Bar e Nvidia Image Scaling (1440p) abilitati per la RTX 3090: i numeri danno ragione al Team Red, con la nuova GPU Radeon sempre sopra la concorrente Nvidia, salvo per il pareggio in Metro Exodus e il risultato apparentemente molto vicino in Horizon Zero Dawn.

La situazione è la medesima con la RX 6750 XT, che risulta in media più veloce della RTX 3070 in 1440p sia con Radeon Super Resolution che senza e che sarà disponibile, almeno sulla carta, a un prezzo inferiore. Stesso discorso anche per la Radeon RX 6650 XT, che fa meglio della RTX 3060 e permette di giocare in 1080p a settaggi massimi sopra i 60 FPS a praticamente qualsiasi titolo moderno. In quest’ultimo caso c’è da dire però che è la Radeon ad avere un TBP maggiore, dato che la RTX 3060 si ferma a 170 watt, contro i 180 watt della nuova arrivata AMD.

Come detto in apertura, le schede sono disponibili già da oggi 10 maggio, con i modelli RX 6950 XT e RX 6750 XT acquistabili in versione reference direttamente dal sito AMD. Non sappiamo quali siano i prezzi per il mercato italiano, tuttavia è probabile che la Radeon RX 6750 XT reference arriverà a circa 600 euro, mentre la RX 6950 XT costerà circa 1300 euro.