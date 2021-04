AMD, svelate le specifiche delle APU Ryzen 5000

La divisione messicana di HP ha inavvertitamente rivelato le specifiche delle prossime APU desktop Ryzen 5000 (Cezanne) di AMD. Il noto leaker @momomo_us ha individuato i dettagli in un documento relativo al desktop da gaming HP Pavilion TG01-2003ns.

AMD, intelligentemente, ha deciso di utilizzare la microarchitettura Zen 3 su tutti i suoi nuovi processori e le linee di APU desktop e Threadripper saranno le ultime a ricevere questo gradito aggiornamento. Così come le varianti mobile Ryzen 5000, le APU desktop Cezanne saranno dotate di core CPU Zen 3 e GPU integrata di classe Vega. Tuttavia, ci aspettiamo che quest’ultimo componente presenterà alcuni miglioramenti in termini di velocità di clock.

Anche se abbiamo visto innumerevoli leak inerenti alle APU Ryzen 5000 nel corso delle ultime settimane, questa è la prima volta che si ottengono informazioni da una fonte veramente affidabile. Come previsto, AMD ha progettato tre APU Ryzen 5000 per sostituire l’attuale lineup di APU Ryzen 4000 (Renoir). Logicamente, Ryzen 7 5700G sarà il modello di punta, a cui segue il Ryzen 5 5600G ed infine il Ryzen 3 5300G. Ryzen 5000 manterrà lo stesso numero di core del suo predecessore, raggiungendo un massimo di otto core Zen 3. Tuttavia, Ryzen 5000 offrirà il doppio della cache L3 su tutta la linea. Ryzen 7 5700G e Ryzen 5 5600G avranno infatti a disposizione 16MB di cache L3, mentre Ryzen 3 5300G sarà limitato a 8MB.

Processore Core / Thread Base / Boost Clock (GHz) L3 Cache (MB) TDP (W) Ryzen 7 5700G 8 / 16 3.8 / 4.6 16 65 Ryzen 7 4700G 8 / 16 3.6 / 4.4 8 65 Ryzen 5 5600G 6 / 12 3.9 / 4.4 16 65 Ryzen 5 4600G 6 / 12 3.7 / 4.2 8 65 Ryzen 3 5300G 4 / 8 4.0 / 4.2 8 65 Ryzen 3 4300G 4 / 8 3.8 / 4.0 4 65

Il miglioramento della velocità di clock non è significativo, dato che il vero vantaggio portato da Zen 3 risiede nel suo IPC. In termini di frequenze operative, Ryzen 5000 sembra possedere 200MHz in più sia come base clock che boost clock rispetto alle relative controparti di precedente generazione. Il Ryzen 7 5700G offrirà otto core e sedici thread con velocità di base clock e boost clock rispettivamente di 3,8GHz e 4,6GHz. Il Ryzen 5 5600G, invece, propone sei core e dodici thread con un clock di base di 3,9GHz e un boost clock di 4,4GHz. Infine, il Ryzen 3 5300G completerà la gamma Ryzen 5000 con un base clock di 4GHz e un boost clock di 4,2GHz.

Al momento non sappiamo se le APU desktop Ryzen 5000 saranno liberamente acquistabili nei negozi, dato che i Ryzen 4000 erano in precedenza disponibili solo per gli OEM. Per il momento non ci resta altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali da pare di AMD.