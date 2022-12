Sono ormai diversi mesi che circolano in rete diversi rumor inerenti ai rinnovati MacBook Pro da 14″ e MacBook Pro da 16″ equipaggiati con i nuovi chip Apple M2. È passato un po’ da quando l’azienda della mela morsicata ha lanciato i MacBook Pro 13″ e MacBook Air 13″ con M2 ed ora non ci resta che attendere le sue successive evoluzioni, che saranno impiegate nei futuri MacBook Pro, nonché, stando ad alcune voci, anche Mac Mini e iMac, nonché Mac Studio.

Ricordiamo che M2 è composto da 20 miliardi di transistor, il 25% in più rispetto a M1, che aiutano a migliorare le performance: proprio a proposito di prestazioni, secondo Apple la GPU del nuovo M2 offre il 25% di prestazioni in più rispetto a M1 alla stessa potenza, mentre esprimendosi al massimo riesce a migliorare quanto fatto dal predecessore fino al 35%, pur consumando di più. Per quanto riguarda invece la CPU, Apple assicura il 18% di prestazioni aggiuntive.

Di recente, nel database del noto benchmark Geekbench sono apparsi i risultati ottenuti da un inedito computer Mac, identificato come “Mac14,6“, avente a bordo una versione non ancora disponibile di macOS 13.2 ed equipaggiato con un processore a 12 core che gira a 3,54GHz, accoppiato a 96GB di RAM. Viste le caratteristiche, è plausibile presumere che possa trattarsi del misterioso SoC M2 Max.

Photo Credit: Apple

Per quanto riguarda i punteggi ottenuti, si parla di 1.853 punti in single core e 13.855 in multi-core. Per fare un confronto, un MacBook Pro 13″ con M2 raggiunge 1.899 punti nel test single-core (leggermente di più rispetto al presunto M2 Max), ma arriva appena a 8.737 in multi core (oltre 5.000 in meno). Stando a DigiTimes, sembra che Apple passerà dall’attuale processo di produzione a 5nm di TSMC per l’M2 a quello a 3nm per M2 Pro e, molto probabilmente, anche per M2 Max.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere la presentazione ufficiale dei nuovi computer Mac direttamente da parte di Apple.