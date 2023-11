Apple non crede più gli iMac? Niente modello da 27" per ora

Apple ha ufficialmente dichiarato che non sta lavorando a un'alternativa, con chip Apple Silicon, per l'iMac da 27 pollici, la cui produzione è stata interrotta senza un diretto sostituto con un chip dlla Serie M.

L'iMac da 27 pollici, in particolare nella sua versione Pro, era precedentemente la principale workstation con MacOS di Apple, ma ora questo ruolo è stato assegnato ai Mac mini e al Mac Studio con chip Apple Silicon.

L'iMac da 24 pollici, invece, si concentra su un utilizzo quotidiano più casuale ed è stato recentemente aggiornato con il nuovo chip M3, senza alcuna opzione per le verisoni Pro e Max del nuovo chip.

Nonostante le costanti speranze degli utenti del vedere arrivare un iMac da 27 pollici con Apple Silicon, Apple ha affermato chiaramente che non sta sviluppando tale prodotto.

Gli utenti dei vecchi iMac Intel da 27 pollici sono stati invitati a passare all'iMac da 24 pollici o a optare per il Mac mini M2 Pro, o il Mac Studio, se necessitano di prestazioni superiori.

Nonostante alcune voci di corridoio, e le previsioni di svariati analisti tra cui Mark Gurman di Bloomberg, suggerissero che Apple stesse esplorando un iMac con uno schermo più grande, Apple non ha fornito alcun dettaglio in merito, limitandosi a offrire altre soluzioni ai vecchi clienti che sono ancora su architettura Intel.

Questo è un cambiamento notevole, poiché Apple aggiornò regolarmente l'iMac da 27 pollici durante l'era Intel, mentre ora sembra che non ci sia una diretta sostituzione in arrivo, obbligando l'utenza a optare per la combo: Mac Mini /Mac Studio e Studio Display da 27 pollici.

Mentre il Mac Studio è un'opzione adatta a chi ha bisogno di prestazioni intermedie tra un Mac mini e un Mac Pro, offre una configurazione meno pulita di un all-in-one e non dispone del display integrato che rendeva così speciale, e apprezzato, l'iMac da 27 pollici.