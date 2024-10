Il primo display di Apple dedicato alla domotica potrebbe omaggiare l'iMac G4

Apple starebbe progettando un nuovo display smart pensato per la domotica e che potrebbe richiamare il design dell'iconico iMac G4, almeno secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On.

Il dispositivo, il cui lancio sarebbe previsto per il prossimo anno, dovrebbe avere un display quadrato inclinato su una base circolare, un dettaglio che riprenderebbe il caratteristico piedistallo dell'iMac G4 lanciato oltre 20 anni fa. Si tratterebbe di un prodotto di fascia entry-level, senza funzionalità robotiche, essenzialmente un HomePod con schermo.

Con l'estrema compatibilità offerta da Apple Home, un display dedicato potrebbe interessare a molti.

Questo nuovo display smart rappresenterebbe l'ingresso di Apple nel crescente mercato dei dispositivi per la casa intelligente, entrando in competizione con prodotti come Amazon Echo Show e Google Nest Hub. L'azienda mira a rafforzare la sua presenza nel settore della domotica, finora limitata agli altoparlanti HomePod.

Secondo le indiscrezioni, il dispositivo eseguirà versioni personalizzate di alcune app Apple come FaceTime, Calendario e Note. Supporterà inoltre Apple Intelligence, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale dell'azienda, funzionalità assente negli attuali prodotti smart home di Apple.

La scelta di ispirarsi all'iMac (di cui potete trovare la versione M1 in sconto su Amazon), e in particolar modo alla versione nota come "iMac lampada" per il suo particolare design, potrebbe rivelarsi vincente. Quel modello è rimasto nell'immaginario collettivo come uno dei prodotti Apple più iconici e innovativi.

Gurman non ha fornito dettagli sul possibile prezzo, ma in passato aveva accennato a un dispositivo smart home "accessibile" con display quadrato. Un modello più avanzato con braccio robotico, dal costo stimato di 1.000 dollari, non è previsto prima del 2026.

Se Apple riuscirà a proporre un dispositivo che unisce funzionalità smart, design accattivante e un prezzo competitivo, potrebbe conquistare rapidamente quote di mercato in questo settore in rapida espansione.