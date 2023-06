In occasione della conferenza annuale WWDC, Apple ha presentato il nuovo chip Apple M2 Ultra, che si aggiunge agli attuali M2 Max ed M2 Pro.

M2 Ultra rappresenta il chip più grande e potente mai realizzato da Apple, ora Mac Studio e Mac Pro sono i desktop Mac più potenti mai prodotti. Sfruttando un processo produttivo di seconda generazione a 5 nanometri e la tecnologia UltraFusion di Apple, M2 Ultra combina i chip M2 Max per raddoppiare le prestazioni. Con ben 134 miliardi di transistor, M2 Ultra supporta fino a 192 GB di memoria, un miglioramento del 50 percento rispetto al M1 Ultra, e offre una larghezza di banda di memoria di 800 GB/s, il doppio del M2 Max.

M2 Ultra eccelle in diverse aree: la CPU è più potente del 20 percento rispetto a M1 Ultra, la GPU offre prestazioni fino al 30 percento più veloci e il Neural Engine è del 40% più veloce. Inoltre il media engine del M2 Ultra raddoppia le capacità del M2 Max, in particolare nell’accelerazione ProRes.

M2 Ultra

Johny Srouji, vicepresidente senior delle tecnologie hardware di Apple, si è espresso entusiasta affermando che il M2 Ultra offre prestazioni e capacità sorprendenti per i flussi di lavoro più esigenti degli utenti professionali, mantenendo al contempo un’ottima efficienza energetica. Ha definito il M2 Ultra il chip più potente mai creato per un computer, vantando prestazioni CPU, GPU e Neural Engine senza precedenti, oltre a una significativa larghezza di banda di memoria, il tutto racchiuso in un singolo SoC. La tecnologia UltraFusion di Apple, che utilizza un’interposizione di silicio per collegare i chip M2 Max, è fondamentale nella realizzazione del M2 Ultra. Questa architettura consente al M2 Ultra di funzionare come un chip unificato dal punto di vista del software, eliminando la necessità di riscrivere il codice per sfruttare le sue capacità, differenziandolo da qualsiasi altra offerta sul mercato.

La GPU a 76 core del M2 Ultra offre un miglioramento fino al 30 percento rispetto alla già potente GPU del M1 Ultra. La CPU a 24 core, composta da 16 core ad alte prestazioni e 8 core ad alta efficienza di nuova generazione, offre fino al 20 percento di prestazioni in più rispetto al M1 Ultra. Con l’M2 Ultra, gli utilizzatori di DaVinci Resolve possono aspettarsi velocità di elaborazione video fino al 50 percento più veloce rispetto al M1 Ultra.

Il media engine, un’unità hardware dedicata per l’encoding e il decoding dei formati H.264, HEVC e ProRes, consente al l’M2 Ultra di riprodurre senza sforzo fino a 22 flussi di video ProRes 422 in 8K, superando le capacità di qualsiasi chip PC. L’engine display del M2 Ultra supporta fino a sei Pro Display XDR, consentendo di gestire oltre 100 milioni di pixel per un’esperienza visiva senza pari. Inoltre l’M2 Ultra incorpora l’ultimo Secure Enclave, insieme al secure boot verificato a livello hardware e alle tecnologie anti-exploit, garantendo una sicurezza di alto livello.