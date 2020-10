ASRock, ecco le nuove motherboard Mini-STX con supporto a Intel Tiger Lake

ASRock Industrial Computer ha presentato la sua nuova linea di schede madri Mini-STX che supportano le CPU Intel Tiger Lake di undicesima generazione.

La serie STX-1500 è disponibile nel form factor Mini-STX, il che significa che la scheda madre misura 14×14,7 cm, e consta di tre diverse versioni. STX-1500P è equipaggiata con il Core i7-1185G7E, mentre STX-1500M e STX-1500V sono basate rispettivamente sul Core i5-1145G7E e Core i3-1115G4E. Indipendentemente dal modello, tutti e tre i chip hanno un TDP di 28W.

ASRock equipaggia STX-1500 con due slot di memoria SO-DIMM DDR4. A causa delle dimensioni limitate, uno slot si trova sulla parte anteriore della scheda madre, mentre l’altro è nascosto sul retro. La motherboard supporta ufficialmente fino a 64GB di memorie DDR4-3200.

STX-1500 offre uno slot M.2 PCIe 4.0 x4 e due porte SATA III per il collegamento di dispositivi di archiviazione. Lo slot M.2 accetta unità fino a 80mm, siano esse basate su PCIe o SATA.

La scheda madre è dotata di una porta Gigabit Ethernet da 2,5G ed una Gigabit Ethernet. Tuttavia, il controller varia da modello a modello. STX-1500P e STX-1500M sfruttano i controller Intel I225LM e I219LM, mentre STX-1500V impiega i controller Intel I225LM e I219V.

La connettività I/O anteriore è costituita da una porta USB 3.2 Gen 2, una porta USB 2.0, una porta HDMI 2.0a e due jack audio da 3,5 mm. La componente sonora è affidata al codec Realtek ALC897. Sulla parte posteriore, invece, trovano posto tre porte HDMI 2.0a, le due suddette porte Ethernet, due porte USB 3.2 Gen 2, due porte USB 3.0 ed il jack DC.

STX-1500 supporta fino a quattro display contemporaneamente, tutti gestiti dalla GPU integrata nel processore. Le porte HDMI 2.0a supportano risoluzioni fino a 4096×1200 a 60Hz, il connettore LVDS supporta 1920×1200 a 60Hz, mentre l’eDP arriva al massimo a 4096×2304 a 60Hz.

Per quanto riguarda l’espandibilità, la motherboard offre uno slot M.2 Key-E per schede wireless e uno slot M.2 Key-B collegato allo slot SIM. Tra i connettori interni trovano posto ulteriori porte USB 2.0, due porte COM, quattro connettori GPI, quattro connettori GPO e un’intestazione TPM 2.0.

Purtroppo, al momento ASRock non ha rivelato il prezzo o la disponibilità delle sue schede madri STX-1500.