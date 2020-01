Asus annuncia Chromebook Flip C436, ultrabook top di gamma con Chrome OS

Il CES 2020 di Las Vegas non ha ancora aperto i battenti ufficialmente, ma a pochi giorni dall’inizio della fiera Asus ha annunciato diverse novità, tra cui anche un Chromebook certificato Project Athena, nome in codice Flip C436. Si tratta di un prodotto che offre caratteristiche hardware di tutto rispetto, a partire dal processore: a bordo troviamo infatti un processore Intel Core di decima generazione.

Il display è di tipo NanoEdge Full HD da 14″ touchscreen, offre un rapporto schermo-corpo dell’85% e supporta l’input tramite pennino. Il nuovo Asus Chromebook Flip C436 misura 319,54 x 205,3 x 13,76 mm e pesa solamente 1,1 kg, grazie allo chassis costruito in lega di magnesio.

A completare le specifiche tecniche troviamo fino a 16 GB di RAM DDR4 2133 MHz, SSD M.2 PCIe 3.0 da 512 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Per quanto riguarda le porte abbiamo due USB 3.2 Type-C, un lettore Micro-SD e un jack combo da 3,5 mm.

Come detto, l’Asus Chromebook Flip C436 supporta l’input con penna USI fino a 4096 livelli di pressione e può essere ruotato di 360 gradi. Questo consente di usarlo in modalità classica quando bisogna ad esempio scrivere dei testi, posizionarlo “a tenda” se si vogliono guardare video o serie TV, oppure chiuderlo “al contrario” per utilizzarlo con lo stylus.

La batteria è da 42 Wh e consente fino a 12 ore di uso misto, come ad esempio navigazione web, invio di e-mail e gestione di file Word ed Excel. Con il nuovo Chromebook Flip C436 è quindi possibile lavorare sia in ufficio che in mobilità, senza aver paura di non riuscire ad arrivare a fine giornata.

CPU Intel Core i7-10510U

Intel Core i5-10210U

Intel Core i3-10110U Display 14″ NanoEdge touchscreen OS Chrome OS Scheda grafica Intel UHD RAM 8 / 16 GB DDR4-2133 SSD 128 / 256 / 512 GB PCIe Gen3 x2 NVMe M.2 Wireless Wi-Fi 6 Camera HD I/O (2) USB 3.2 Gen1 Type-C

(1) lettore micro-SD (fino a 2 TB)

(1) combo jack 3,5 mm Audio Speaker omnidirezionali

Microfono integrato Batteria 42 Wh Dimensioni e peso 319,54 x 205,3 x 13,76 mm / 1,1 kg

La tastiera è retroilluminata e offre una corsa di 1,2 mm, ottima per la scrittura anche di lunghi testi. Integra anche un sensore di impronte digitali, per un login rapido e sicuro. Nel touchpad Per quanto riguarda l’audio, Asus ha inserito quattro speaker omnidirezionali certificati Harman-Kardon.

Grazie al sistema operativo Google Chrome OS, il nuovo Chromebook Flip C436 permette di accedere al mondo delle app Android tramite il Google Play Store. Per il momento non abbiamo informazioni riguardo la disponibilità in Italia, ma aggiorneremo l’articolo in caso di novità.