Asus, avvistati nuovi modelli di GeForce RTX 3060 e RTX 3080 Ti

L’utente Twitter @HXL ha segnalato che ASUS ha inavvertitamente confermato le specifiche relative quantità di memoria presenti nelle sue prossime schede grafiche GeForce RTX 3060 e RTX 3080 Ti basate sull’architettura Ampere di NVIDIA. Sebbene nel corso delle ultime settimane abbiamo già sentito parlare più volte di questi prodotti, ASUS è il primo partner di NVIDIA a riconoscerne l’esistenza.

A quanto pare, il produttore taiwanese ha già inserito ROG Strix GeForce RTX 3060 12GB e ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti al suo database di supporto. Le voci sono in fondo all’elenco, suggerendo che ASUS deve aver aggiunto le schede grafiche di recente. Tuttavia, attualmente le opzioni non portano da nessuna parte, ma i part number confermano alcune delle specifiche di cui si parla da tempo.

Infatti, i rumor inerenti alla GeForce RTX 3060 indicavano la possibilità di un modello da 6GB e un altro da 12GB e la presenza di una ROG Strix GeForce RTX 3060 da 12GB sembra confermare l’esistenza di tale variante. La decisione di NVIDIA di introdurre 12GB di memoria GDDR6 sulla GeForce RTX 3060 potrebbe apparire eccessiva, considerando che modelli di livello superiore, come GeForce RTX 3070 e GeForce RTX 3080, sono equipaggiati, rispettivamente, con 8GB e 10GB.

È sempre utile avere un’abbondante quantità di memoria su una scheda grafica poiché consente di impiegare risoluzioni maggiori ed abilitare alcuni effetti in più nei giochi. Nel caso della GeForce RTX 3060, tuttavia, sembra una misura non necessaria che va solo ad aumentare il costo della scheda grafica. Anche la GeForce RTX 3060 Ti, la parente più vicina alla GeForce RTX 3060, si comporta più che bene con i suoi 8GB di GDDR6. Fortunatamente, NVIDIA offrirà anche la GeForce RTX 3060 con una configurazione da 6GB, che probabilmente sarà la versione preferita da molti giocatori.

Le voci circolanti in rete indicano la GeForce RTX 3080 Ti come una versione ridotta della GeForce RTX 3090 con meno memoria e larghezza di banda. Secondo quanto riferito, la scheda grafica presenterà gli stessi 10.496 core CUDA, ma sarà dotata di 20GB di GDDR6X invece di 24GB. La memoria presumibilmente avrà la medesima velocità di 19,5Gb/s, anche se su un’interfaccia di memoria ridotta. Al momento, ovviamente, ASUS non ha ancora rivelato prezzi e disponibilità delle sue nuove GeForce RTX 3060 e RTX 3080 Ti. Non ci resta che attendere pazientemente una presentazione ufficiale dei prodotti.