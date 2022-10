Sebbene NVIDIA sia impegnata con il lancio delle sue schede video basate sull’architettura Ada Lovelace, a quanto pare sembra non aver completamente gettato la spugna sulla linea RTX 30 (Ampere), visto che, recentemente, sebbene l’azienda californiana non abbia ancora annunciato nulla a riguardo, sembra che presto arriveranno sul mercato anche nuove GeForce RTX 3060 Ti equipaggiate con memorie GDDR6X. L’anticipazione proviene dal noto produttore taiwanese ASUS, il quale ha mostrato, come riportato dai colleghi di VideoCardz, le inedite ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti 8G GDDR6X e ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC Edition 8G GDDR6X.

Rispetto alla versione “standard”, queste nuove edizioni con GDDR6X presentano, come dice il nome stesso, nuove memorie GDDR6X a 19Gb/s rispetto alle precedenti GDDR6 a 14Gb/s, che, combinate con il bus a 256bit, aumentano la larghezza di banda da 448GB/s a 608GB/s, con un sensibile miglioramento del 36%. In termini pratici, questo si traduce, secondo precedenti leak, in prestazioni superiori sino al 10% nei benchmark sintetici, mentre non sappiamo di quanti fps in più saranno effettivamente ottenibili nei videogiochi.

Photo Credit: ASUS

Photo Credit: ASUS

Per quanto riguarda il TDP, ASUS non ha specificato quali siano i valori specifici per le due schede, ma la versione normale è equipaggiata con un solo connettore di alimentazione ausiliaria PCIe a 8pin, mentre la “OC Edition” ne presenta due. L’azienda taiwanese, tuttavia, continua a suggerire un alimentatore da 750W per la GeForce RTX 3060 Ti OC Edition 8G GDDR6X, quindi probabilmente il nuovo modello con memorie GDDR6X avrà un TDP più alto rispetto alla “vecchia” RTX 3060 Ti, ma non abbastanza da giustificare il passaggio a un alimentatore più prestante.

Al momento, non sappiamo quando NVIDIA annuncerà ufficialmente la GeForce RTX 360 Ti GDDR6X, ma non dovrebbe mancare molto.