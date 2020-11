Asus, disponibile il supporto ai Ryzen 5000 sulle schede madri serie 400

Asus ha pubblicato ​​i nuovi aggiornamenti BIOS beta per le schede madri B450 e X470 con codice AGESA 1.1.8.0, che aggiungono il supporto alla serie di processori Ryzen 5000 di AMD, nonché la funzionalità Precision Boost Overdrive 2, che include Curve Optimizer.

L’aggiornamento del BIOS si applica all’intera gamma Asus B450 e X470, il che significa che se possedete una scheda Asus con chipset serie 400 potete già procedere all’update. Tuttavia facciamo presente che se avete una CPU di generazione precedente, come Zen 2 o Zen+, probabilmente non vedrete differenze sostanziali. Inoltre, non è possibile eseguire il downgrade a un BIOS precedente come si poteva fare in passato, quindi, dato che si tratta di un BIOS ancora in beta, procedete a vostro rischio e pericolo.

Con l’aggiornamento AGESA 1.1.8.0 otterrete l’accesso al nuovo Curve Optimizer di AMD, una nuova utility di undervolting che può migliorare l’efficienza del processore. Inoltre, c’è la possibilità che possiate abilitare la tecnologia Smart Access Memory, anche se non siamo sicuri che sia attivabile sul BIOS beta di Asus.

Ricordiamo che l’algoritmo adattivo Precision Boost Overdrive vi consentirà di avere le massime prestazioni dal vostro chip. Così come con il PBO di prima generazione, il nuovo PBO2 permette al processore di superare i limiti di potenza del socket AM4 per aumentare le prestazioni in base alle capacità dei chip, alla qualità dell’alimentazione e alla soluzione di raffreddamento. La nuova funzione Curve Optimizer regola in modo intelligente la tensione in base alle condizioni operative, ad esempio se il processore è inattivo o sotto carico pesante.

È davvero interessante vedere che l’atteso aggiornamento è stato pubblicato prima dei tempi previsti, permettendo ai suoi possessori di una scheda madre Asus con chipset serie 400 di passare senza problemi ad uno dei nuovi Ryzen 5000.