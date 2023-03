Nel corso degli ultimi anni il mercato delle tastiera si è decisamente espanso e questo ha permesso alle aziende di creare dispositivi maggiormente specifici per un determinato pubblico. Le tastiere compatte, per esempio, stanno prendendo sempre più piede, poiché uniscono eleganza e performance in un piccolo spazio. Asus ROG si impegna ormai da tempo a coprire tutte richieste dei giocatori e la Asus ROG Falchion ACE risponde proprio a chi cerca una tastiera meccanica piccola ed efficace.

Nel corso degli ultimi giorni l’abbiamo provata in maniera approfondita e possiamo finalmente parlarvene nel migliore dei modi. In generale possiamo comunque già anticiparvi che la Asus ROG Falchion Ace mantiene le premesse di qualsiasi altro prodotto della linea ROG: grande qualità, tanta personalizzazione ma un prezzo poco al di sopra della media (parliamo di 149,99 euro).

Com’è fatta?

La Asus ROG Falchion ACE è una tastiera meccanica wired compatta con formato 65% e dimensioni pari a 305 x 101 x 38,5 millimetri e un peso di circa 593 grammi, regolabile con due diverse altezze; disponibile in due colori, bianco e nero. Esteticamente si mostra elegantissima, ROG ha lavorato bene persino nella parte inferiore, dove la periferica si mostra con un’identità davvero precisa e ben coerente con la qualità del marchio, constatabile anche nei materiali generali.

Sulla parte sinistra è possibile notare un pannello touch utile per abbassare e alzare il volume (è comunque programmabile a piacimento), mentre poco sopra una interessante linea RGB che si adatta ai colori insieme a ogni tasto grazie ad Auro Sync.

Nella zona posteriore possiamo trovare due ingressi USB-C per il collegamento, uno a sinistra e uno a destra per consentire all’utenza di scegliere come collegare la propria tastiera in base alle proprie necessità. Il cavo è di alta qualità e presente nella confezione insieme a una cover in policarbonato utile per quando non giochiamo e un cappuccio per trasportarla facilmente.

I keycaps sono ROG PBT Doubleshot, pensati per durare a lungo nel tempo e dal massimo comfort. Gli Switch sono ROG NX meccanici con stesi e alloggiamenti lubrificati che, insieme alla schiuma fonoassorbente, permette di attenuare meglio i rumori mentre si digita.

La nostra prova

Abbiamo provato la ROG Falchion in diverse situazioni, per scrivere, ma anche e soprattutto per giocare. La tastiera è estremamente comoda, la sua compattezza con formato 65% la rende davvero perfetta per qualsiasi tipo di scrivania, fosse stata wireless staremmo parlando di una periferica esteticamente davvero perfetta. Asus ROG ha lavorato tanto bene con le sue dimensioni che sembra davvero di approcciare una tastiera con formato 60%. Per chi ama dimensioni ridotte, quindi, siamo dinanzi a uno dei migliori prodotti sul mercato, anche considerando le sue funzionalità, dal pannello touch interattivo programmabile sulla parte sinistra fino al tasto windows e tasti macro.

Con il software Armoury Crate e Aura Sync possiamo programmare in maniera completa la tastiera sia per l’illuminazione sia per quanto concerne tutta la parte di tasti. Da questo punto di vista la tastiera può registrare fino a sei profili grazie a una memoria interna integrata. Quindi, a livello di pura personalizzazione, siamo come sempre su ottimi livelli.

Se per giocare la tastiera risulta perfetta, soprattutto per chi ama essere fluido nelle azioni di gioco con spazi ridotti, è con la digitazione che offre il meglio di sé. Grazie allo stabilizzatore di commutazione per tastiera ROG, infatti, l’attrito dei tasti viene ridotto e scrivere anche per lunghe ore risulta più comodo e fluida, poiché lavora principalmente con la barra spaziatrice (oltre che con il tasto Shift e Invio).

Le due diverse regolazioni in altezza, inoltre, ce l’hanno fatta approcciare con maggior scelta, offrendoci l’opportunità di scrivere e giocare in diversi modi diversi, variando dai titoli strategici dove la velocità di digitazione è fondamentale fino a sparatutto in prima persona online quali Apex Legends o Call of Duty Warzone 2.0.

Conclusioni

La Asus ROG Falchion è una tastiera meccanica compatta di livello con un fattore di forma del 65%. Elegante, qualità elevata dei materiali e dell’illuminazione RGB, insieme a una personalizzazione come sempre completa, la rendono una di quelle periferiche destinate a far gola a molti appassionati. Come spesso accade in queste situazioni, l’unico neo è il prezzo: 149,99 euro di listino per una meccanica compatta wired senza tastierino numerico è leggermente alto, anche se rimane un prodotto certamente pregevole.