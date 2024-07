Questa BELLISSIMA tastiera meccanica retrò è in SUPER SCONTO: scontata del 19%!

Se siete alla ricerca di una tastiera meccanica che coniughi nostalgia retrò e tecnologia all'avanguardia, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. La tastiera meccanica retrò targata 8Bitdo è attualmente disponibile a soli 81,25€, uno sconto niente male considerando il suo prezzo originale di 99,99€, che vi permette infatti di risparmiare il 19% sull'acquisto.

Tastiera meccanica retrò 8Bitdo, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera meccanica retrò 8Bitdo è l'ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano un tocco di nostalgia in un dispositivo performante e adatto ai nuovi sistemi. Il suo design si ispira ai grandi classici, con colori che non possono che ricordare il NES, ma non fatevi ingannare dall'aspetto vintage: sotto la scocca batte infatti un impianto di ultima generazione. La versatilità è il suo punto di forza, con la possibilità di connettersi via Bluetooth, wireless 2.4G o tramite cavo USB-C, il che la rende adatta a qualsiasi setup.

Il layout a 87 tasti con switch Kailh Box V2 nianco offre un'esperienza di digitazione precisa e tattile, mentre i tasti in PBT colorati non solo aggiungono un tocco di stile, ma garantiscono anche durabilità nel tempo. La vera chicca sono i doppi Super Pulsanti programmabili, che vi permettono di personalizzare la vostra esperienza senza dover ricorrere a software aggiuntivi, con due tasti che potrete infatti personalizzare del tutto.

Non manca il supporto ai PCB sostituibili a caldo, oltre che al software 8BitDo Ultimate V2 per la massima personalizzazione. Il dispositivo è compatibile con Windows 10 e superiori e con Android 9 e superiori.

Al prezzo di 81,25€, la tastiera meccanica retrò 8Bitdo rappresenta un'ottima scelta per chi cerca qualità, flessibilità e uno stile unico. La combinazione di feature avanzate, la massima possibilità di personalizzazione e soprattutto il suo aspetto unico la rendono un prodotto raccomandato per qualunque giocatore che voglia un tocco di nostalgia nel proprio setup.

Vedi offerta su Amazon