ASUS si prepara all’arrivo di Zen 3 con le nuove X570 Dark Hero e Strix B550-XE Gaming

In attesa della presentazione ufficiale dei nuovi processori basati sull’architettura Zen 3 di AMD, ASUS ha pubblicato nuove informazioni inerenti a due nuove schede madri dotate di socket AM4: X570 ROG Crosshair VIII Dark Hero e ROG Strix B550-XE Gaming. Entrambe le motherboard, almeno per ora, non fanno alcun riferimento a Zen 3, ma è praticamente sicuro che supporteranno anche la nuova linea di CPU.

A causa della mancanza di qualsiasi pagina delle specifiche sul sito Web di ASUS, non sappiamo molto sui prodotti, ma ci sono alcune cose che saltano all’occhio. X570 Dark Hero presenta una nuova estetica sui dissipatori di calore VRM, dissipatore di calore del chipset e coperture degli slot M.2. È sparito il logo “HERO” dell’X570 Hero originale, ora sostituito con quello ROG presumibilmente illuminato con LED RGB. La caratteristica più interessante è la mancanza di una ventola sul chipset della CPU, che rende X570 Dark Hero una della poche schede madri in commercio priva di tale caratteristica. Ciò spiegherebbe il suo particolare design, che conferisce una maggiore superficie metallica per un raffreddamento migliore. Infine, la nuova Dark Hero è dotata del supporto alle reti wireless WiFi 6, assente nel precedente modello.

Sulla Asus Strix B550-XE Gaming troviamo pochissime differenze rispetto alle B550-E che presumibilmente andrà a sostituire. La principale riguarda l’estetica della scheda, ora simile alla Dark Hero, ma questa volta il raffreddamento del chipset è aiutato dalla presenza di una piccola ventola. Anche ASUS Strix B550-XE Gaming ora offre la possibilità di collegarsi alle reti WiFi 6.

Purtroppo, al momento non conosciamo né la data d’uscita né il prezzo di questi nuovi prodotti, ma presumibilmente non dovremo attendere troppo a lungo per sapere ulteriori dettagli.