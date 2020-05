Avvistata online la Radeon RX 5300, sarà esclusiva OEM?

Nonostante si prospetti un autunno molto ricco di novità in casa AMD, che dovrebbe annunciare le nuove CPU/APU Ryzen 4000 e le nuove GPU Navi 2X, la casa di Sunnyvale avrebbe in serbo nuove sorprese già per l’estate. L’azienda sarebbe infatti pronta ad aggiornare sin da subito il suo listino di GPU desktop entry-level con la Radeon RX 5300. È questa l’ultima indiscrezione emersa grazie al noto @Komachi_Ensaka, che ha scovato una nuova scheda grafica Navi 14 chiamata AMD 7340:CF nel database di CompuBench.

Finora la denominazione RX 5300 era stata applicata “ufficialmente” solo alle GPU mobile (RX 5300M e Radeon Pro 5300M), anche se la Radeon RX 5300 desktop è stata avvistata già dallo scorso anno sui PC HP.

Le specifiche tecniche della Radeon RX 5300 sono ancora ignote ma possiamo dare per scontato l’impiego di una GPU Navi 14. Fra le specifiche emerse trovano spazio 24 CU (unità di elaborazione) che, considerando l’impiego dell’architettura RDNA (Radeon DNA), si tradurrebbero in 1536 SP (stream processors) e 96 TU (texture units). Ancora, dovremmo trovare 32 ROPs, 2MB di cache L2, 6,4 miliardi di transistor e un DIE grande 158mm². Per quanto riguarda il clock, CompuBench ha rilevato un massimo di 1900MHz.

Il quantitativo di memoria vRAM dovrebbe ammontare a 3GB GDDR6, esattamente come la RX 5300M. Qualora AMD decidesse di traslare le specifiche della variante mobile su quella desktop, avremmo un bus di memoria da 14Gbps con un’interfaccia a 96bit. Non dovrebbe inoltre mancare il supporto a PCIe 4.0.

Come abbiamo detto, il nome in codice della RX 5300 è 7340 ed attualmente ci sono tre punteggi registrati a questo nome risalenti allo scorso agosto. Da allora sono passati tanti mesi e per questo ci aspetteremmo ulteriori ottimizzazioni da parte di AMD, ma se così non fosse ci troveremmo di fronte ad una scheda video in grado di rivaleggiare con la Nvidia GeForce GTX 1650. Una scelta strategica molto interessante che AMD a scontrarsi in un segmento di mercato attualmente in mano a Nvidia, evitando al contempo la concorrenza interna della RX 5500.

Resta inoltre da capire se la GPU sarà disponibile sul mercato o sarà un’esclusiva degli OEM.