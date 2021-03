Avvistato un misterioso notebook Samsung con Tiger Lake-H e NVIDIA GeForce RTX 3050

Il noto leaker @TUM_APISAK ha condiviso i risultati di un test effettuato su Geekbench 5 da un notebook Samsung equipaggiato con componenti hardware inediti sia di Intel che di NVIDIA. Il misterioso computer portatile in questione viene indicato con la sigla 760XDA ed è dotato di un processore Core i5-11400H e di una GPU mobile GeForce RTX 3050.

Credit: Geekbench 5

Questa è la prima volta che abbiamo sentito parlare di un Core i5-11400H e Geekbench 5 evidenzia che si tratta di un chip con sei core e dodici thread, portandoci a pensare che possa trattarsi del modello che andrà a sostituire il precedente i5-10400H. Il 11400H ha ottenuto 1.387 punti nel test Single Thread e 4.934 in quello multi-thread, rendendolo il 15% più veloce del suo predecessore nel primo e il 20% più rapido nel secondo.

Tuttavia, la presenza di una GeForce RTX 3050 è ancora più interessante. Sono ormai diversi mesi che si rincorrono in rete voci relative all’esistenza del prodotto e questo avvistamento sembra confermarle. Stando ai dati di Geekbench 5, la scheda grafica è dotata di 16 unità di elaborazione (CU), una frequenza di boost massima di 1,06 GHz e 4GB di VRAM. Se teniamo conto del fatto che NVIDIA utilizza 128 core CUDA per SM sull’architettura Ampere, ciò significa che l’RTX 3050 dovrebbe avere 2048 core CUDA complessivamente. Rispetto alla RTX 3060 mobile, l’RTX 3050 mobile ha meno della metà del numero di core CUDA e quindi dobbiamo aspettarci prestazioni sensibilmente inferiori.

Credit: Geekbench 5

Questa nuova GPU entry-level presenta il marchio “RTX” di NVIDIA, quindi è lecito attendersi l’integrazione di RT Core e Tensor Core per il supporto alla tecnologia DLSS. Sarebbe la prima GPU entry-level di NVIDIA a presentare entrambe le tecnologie e speriamo che offra abbastanza potenza per sfruttare le funzionalità RTX senza subire diminuzioni drastiche del frame rate. Ovviamente, al momento il notebook è solo un prototipo e non ci resta che attendere ulteriori dettagli ufficiale da parte dei produttori interessati.