Biostar, le nuove schede grafiche RX5000 puntano alla sostanza

Se siete alla ricerca di una scheda grafica dalle buone prestazioni ad un prezzo contenuto, le nuove Extreme Gaming RX 5500 XT e RX 5700 XT di Biostar potrebbero fare al caso vostro. Si tratta delle nuove varianti custom dell’azienda taiwanese e sebbene solitamente propongano dei design particolari ed accattivanti, in questo caso offrono una dotazione abbastanza basilare, come fatto notare dai colleghi di Videocardz. Questa scelta potrebbe, infatti, influire sul prezzo finale dei dispositivi, a tutto vantaggio del vostro portafoglio.

Entrambe le schede offrono le frequenze di riferimento di AMD, quindi sono prive di qualsiasi overclock di fabbrica. Anche le uscite video del modello RX 5500 XT sono state modificate da Biostar per essere composte da una porta HDMI, una DisplayPort ed DVI. Sebbene DVI sia uno standard piuttosto datato in questo momento storico, è chiaro che questa scheda sia destinata agli utenti che vogliono aggiornare una configurazione non proprio recente. Ma, nel caso foste tra questi ultimi, fate attenzione al design PCI-Express 4.0 a otto linee dell’RX 5500 XT: potrebbe non funzionare altrettanto bene sui sistemi PCIe 3.0, dato che essere limitati ad otto linee su PCIe 3.0 potrebbe portare a prestazioni non ottimali.

RX 5500 XT Extreme Gaming RX 5700 XT Extreme Gaming GPU Navi 14 XT Navi 10 XT Cores 1408 2560 Clock GPU 1717 MHz 1755 MHz Memoria 4 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Clock Memoria 14 Gb/s 14 Gb/s

Biostar ha equipaggiato queste schede con dei dissipatori efficienti ad una prima occhiata, che offrono tre ventole su 5700 XT e due ventole su 5500 XT. Questi sistemi dovrebbero svolgere un buon lavoro per tenere le GPU abbastanza fresche, soprattutto dato che non sono overcloccate.

Al momento, Biostar non ha ancora svelato quali saranno i prezzi finali delle schede video, anche se la mancanza di led RGB ed overclock di fabbrica fa intuire che saranno proposte a prezzi più bassi rispetto ai concorrenti.

