Sapphire, la nuova Radeon 5600XT Pulse BE è più piccola e compatta

Sapphire ha appena presentato un nuovo modello di Radeon 5600XT, la Pulse BE che rappresenta una versione più compatta ed elegante dell’originale Radeon 5600XT Pulse (disponibile su Amazon qui). La particolarità della nuova edizione risiede nelle dimensioni, ridotte rispetto al modello precedente e nel BIOS.

Come ricorderete infatti, il lancio della Radeon 5600XT è stato caratterizzato da una grossa confusione per ciò che riguardava la velocità delle memorie. La proposta di AMD infatti era caratterizzata da modelli diversi, alcuni con memorie a 12Gbps, altri invece con memorie a 14Gbps. Altri ancora proponevano memorie a 12Gbps, che però tramite un aggiornamento del BIOS hanno portato le memorie a 14Gbps, come l’originale Pulse di Sapphire.

Nel caso della Pulse BE invece non sarà necessario un aggiornamento del BIOS, le memorie saranno impostate a 14Gbps già fuori dalla scatola. Come accennato in precedenza, il nuovo modello non si distingue dall’originale solo per il BIOS già aggiornato, ma soprattutto per le sue dimensioni. La 5600XT Pulse BE di Sapphire riprende il design della sorella minore, la 5500XT (disponibile su Amazon qui) basata sul chip Navi 14 leggermente più piccolo.

Una caratteristica che invece la distingue dalle concorrenti, nonché dal precedente modello, è la presenza di una seconda uscita HDMI che sostituisce la terza DisplayPort, una feature che senza dubbio potrebbe agevolare chi intende sfruttare una configurazione multischermo tramite HDMI e non sfruttando le DisplayPort.

Nella sostanza quindi non ci sono differenze rispetto al modello originale: mantiene la configurazione a doppia ventola Dual X così come il backplate che copre l’intero PCB. Il clock di base rimane a 1560MHz così come il clock in modalità Gaming di 1615MHz, tuttavia va segnalata una riduzione del Boost Clock di 100MHz che passa quindi da 1750MHz della Pulse originale con BIOS aggiornato, ai 1650MHz della nuova Pulse BE. Attualmente Sapphire non ha ancora fornito un prezzo né la data di lancio, ma dovrebbe essere disponibile già dalle prossime settimane.