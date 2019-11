Black Friday 2019, le migliori offerte su Monitor e Notebook

Il Black Friday sta arrivando e Amazon inizia a solleticare il nostro palato fine di appassionati tecnologici con le prime, vantaggiose, offerte. Sono diversi i notebook e monitor scontati in queste ore da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Tra i portatili particolare attenzione ai prodotti LG Gram, appena arrivati sul mercato italiano e che evidentemente cercano una partenza sprint. Il modello 15Z990 costa il 33% in meno rispetto al prezzo di listino, quindi valutato con molta attenzione.

Prezzo interessante per il notebook gaming GL75 di MSI, precisamente il modello GL75 9SE-029IT, scontato del 15% e quindi sotto i 1500 euro malgrado la configurazione di tutto rispetto fatta di un monitor da 17,3″ Full HD, un processore Intel Core i7-9750H, 16 GB di RAM, SSD NVMe da 256 GB e una soluzione SATA da 1 TB e soprattutto una GPU Nvidia GeForce RTX 2060.

Tra i monitor sembra arrivato il momento di acquistare uno schermo 4K. Il monitor LG 27UL500 da 27 pollici (IPS) Ultra HD e con supporto HDR è scontato del 29%, toccando i 249,99 euro, un prezzo davvero interessante, specie per un prodotto che vi durerà anni.

Offerte su monitor e notebook

Monitor

Notebook

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!