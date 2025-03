Con Xeon 6 Intel rivoluziona le reti al MWC 2025

Al Mobile World Congress 2025, Intel ha presentato la sua nuova infrastruttura di rete basata sul processore Intel Xeon 6, segnando una svolta nell’evoluzione delle telecomunicazioni. La nuova generazione di processori offre prestazioni potenziate grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI), riducendo i costi operativi e migliorando l’efficienza energetica.

Prestazioni AI e ottimizzazione della rete

Il SoC Intel Xeon 6 rappresenta un salto qualitativo per le reti di accesso radio (RAN) e core 5G. Con una capacità RAN fino a 2,4 volte superiore rispetto ai modelli precedenti e un miglioramento del 70% nelle prestazioni per Watt, il nuovo processore permette agli operatori di modernizzare le infrastrutture con maggiore efficienza. L’integrazione di tecnologie come Intel Advanced Vector Extensions (AVX) e Advanced Matrix Extensions (AMX) consente un’accelerazione AI fino a 3,2 volte, riducendo la necessità di hardware aggiuntivo.

Collaborazioni strategiche e adozione del mercato

Intel ha lavorato a stretto contatto con oltre 50 partner del settore, tra cui Vodafone, AT&T, Samsung ed Ericsson, per favorire l’adozione di Xeon 6. AT&T, ad esempio, utilizzerà il nuovo SoC per implementare una rete RAN più aperta e programmabile, mentre Verizon mira a raddoppiare la capacità di elaborazione RAN attraverso la virtualizzazione su Xeon 6.

Sicurezza e sostenibilità

La sicurezza è un elemento chiave della nuova architettura di Intel, che integra funzionalità avanzate per proteggere le connessioni edge-to-cloud. Inoltre, il consumo energetico ridotto e le ottimizzazioni software di partner come Nokia ed Ericsson garantiscono una maggiore sostenibilità. Le soluzioni Xeon 6 consentono riduzioni fino al 60% nei consumi e prestazioni per Watt migliorate fino a 3,8 volte.

Innovazioni Ethernet per il futuro

Intel ha inoltre introdotto nuove famiglie di controller Ethernet, come E830 ed E610, che supportano fino a 200 Gbps di banda, migliorando le prestazioni delle reti vRAN e core 5G.

Con Xeon 6, Intel si conferma protagonista della trasformazione digitale delle telecomunicazioni, offrendo ai provider strumenti per affrontare le sfide di un mondo sempre più connesso e basato sull’AI.