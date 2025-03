ZTE al MWC 2025: smartphone da gaming economici, nuovo flip e "AI for All"

ZTE ha provato a catalizzare l'attenzione al Mobile World Congress 2025 di Barcellona. L'azienda ha presentato una strategia di prodotto ambiziosa, "AI for All", che si traduce in una gamma di dispositivi e soluzioni all'avanguardia, progettati per portare i benefici dell'intelligenza artificiale a ogni aspetto della vita digitale.

Il fulcro della presentazione di ZTE è stata la rinnovata linea di smartphone nubia, che abbraccia pienamente il potenziale dell'AI. Tra i protagonisti:

nubia Z70 Ultra: Un flagship che punta tutto sulla fotografia su smartphone, con un display senza bordi da 1,5K e una fotocamera sotto il display. Lo abbiamo già provato e recensito.

Serie nubia Neo 3: Pensata per gli appassionati di eSport, questa serie incarna la filosofia "Born to Win". Offre funzionalità AI avanzate come AI Companion Demi, AI Performance Engine NeoTurbo, un nuovo AI Game Space, AI Translate e AI Photography. Non mancano aggiornamenti hardware di rilievo, come i doppi trigger per il gioco, un display immersivo, una batteria da 6000 mAh e un design dinamico ispirato al mondo degli eSport. Il nubia Neo 3 GT 5G si distingue per un display OLED, un sistema di raffreddamento VC avanzato e una ricarica rapida da 80W.

Pensata per gli appassionati di eSport, questa serie incarna la filosofia "Born to Win". Offre funzionalità AI avanzate come AI Companion Demi, AI Performance Engine NeoTurbo, un nuovo AI Game Space, AI Translate e AI Photography. Non mancano aggiornamenti hardware di rilievo, come i doppi trigger per il gioco, un display immersivo, una batteria da 6000 mAh e un design dinamico ispirato al mondo degli eSport. Il nubia Neo 3 GT 5G si distingue per un display OLED, un sistema di raffreddamento VC avanzato e una ricarica rapida da 80W. Nubia Neo 3 GT 5G: si distingue per un display OLED, un sistema di raffreddamento VC avanzato e una ricarica rapida da 80W.

nubia Flip 2 5G: Uno smartphone pieghevole che unisce design elegante e prestazioni solide. Con un display AMOLED interno da 6,9 pollici a 120 Hz, un sistema di fotocamere potenziato dall'AI, un chipset MediaTek Dimensity 7300X e una batteria da 4325mAh, questo dispositivo promette un'esperienza utente premium. Il display esterno da 3 pollici aggiunge un tocco di innovazione, supportando app popolari e offrendo funzionalità interattive uniche.

Uno smartphone pieghevole che unisce design elegante e prestazioni solide. Con un display AMOLED interno da 6,9 pollici a 120 Hz, un sistema di fotocamere potenziato dall'AI, un chipset MediaTek Dimensity 7300X e una batteria da 4325mAh, questo dispositivo promette un'esperienza utente premium. Il display esterno da 3 pollici aggiunge un tocco di innovazione, supportando app popolari e offrendo funzionalità interattive uniche. Serie nubia Focus 2: non menzionata nel dettaglio, ma descritta come una serie con un reparto fotografico all'avanguardia.

L'impegno di ZTE per l'AI non si limita ai singoli prodotti, ma si estende a una visione strategica più ampia. L'azienda mira a creare un ecosistema intelligente e interconnesso, con interazioni multimodali guidate dall'AI, che colleghi persone, veicoli e abitazioni.

"In collaborazione con i nostri partner globali, ci impegniamo a integrare le migliori capacità AI a livello mondiale nel nostro framework AI OS", ha dichiarato Ni Fei, SVP di ZTE Corporation e Presidente di ZTE Mobile Devices. "Collegando architetture multimodali con LLM AI avanzate, stiamo trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia".

Un elemento chiave di questa strategia è la partnership con Google. I nuovi prodotti nubia integreranno Gemini, il modello di intelligenza artificiale più avanzato di Google, e si appoggeranno all'infrastruttura scalabile e sicura di Google Cloud.

A completare l'ecosistema AI, ZTE ha presentato gli auricolari nubia LiveFlip, progettati per attività come Knowledge Q&A, AI Travel & Ticket Booking e Real-Time AI Translate. Questi auricolari si propongono come veri e propri compagni digitali, in sinergia con gli smartphone AI.

Oltre agli smartphone, ZTE ha ribadito la sua leadership nel settore delle soluzioni Fixed Wireless Access (FWA) e Mobile Broadband (MBB). L'azienda ha presentato le prime soluzioni FWA e MBB potenziate dall'AI, basate su 5G-Advanced e Wi-Fi 7.

Tra le novità presentate al MWC 2025:

ZTE G5 Ultra: Il primo FWA 5G-Advanced al mondo dotato di AI, con una velocità di picco fino a 19 Gbps, Wi-Fi 7 tri-band, controllo vocale AI e gestione QoS AI.

Il primo FWA 5G-Advanced al mondo dotato di AI, con una velocità di picco fino a 19 Gbps, Wi-Fi 7 tri-band, controllo vocale AI e gestione QoS AI. ZTE G5 Max Wi-Fi: Il primo FWA Wi-Fi 7 mmWave da 30 dBi al mondo, con velocità di picco fino a 10 Gbps e un design dell'antenna ad altissimo guadagno.

Il primo FWA Wi-Fi 7 mmWave da 30 dBi al mondo, con velocità di picco fino a 10 Gbps e un design dell'antenna ad altissimo guadagno. ZTE U60 Pro: Il Wi-Fi 7 5G Mobile più veloce al mondo, con una velocità di picco di 3,6 Gbps, una batteria da 10.000 mAh e funzionalità di ricarica rapida e inversa.

Questi prodotti sono il frutto della collaborazione strategica con Qualcomm e integrano la piattaforma Qualcomm Dragonwing FWA Gen 3 con il Modem-RF Snapdragon X75 5G.

Con la sua strategia "AI for All", ZTE mira a creare un ecosistema AI 1+2+N che copra tutti gli scenari, migliorando l'interazione con l'utente, l'efficienza, la risonanza emotiva e il valore funzionale dei suoi prodotti. L'azienda si impegna a promuovere l'inclusione digitale e a offrire esperienze di rete intelligenti, sicure e affidabili a utenti in tutto il mondo.

Disponibilità e Prezzi

nubia Neo 3 GT 5G (12+256GB): 349,90 euro

nubia Neo 3 5G (8+256GB): 249,90 euro

nubia Flip 2 5G (8+256GB): 699,90 euro

La serie nubia Neo 3 sarà disponibile a livello globale a partire da fine marzo 2025, mentre il nubia Flip 2 5G arriverà nel primo trimestre del 2025.