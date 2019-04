Configurare e ottimizzare Windows 10: Servizi

Ottimizzare i Servizi di Windows 10 può migliorare le prestazioni del sistema operativo. Ecco come fare per creare un file batch che agisca in automatico.

Con il precedente articolo, dedicato a Cortana e Aggiornamento e sicurezza, si è concluso il nostro viaggio tra le più significative categorie del menu Impostazioni di Windows 10. Quest’oggi, all’interno della nostra rubrica settimanale, tratteremo quindi un nuovo argomento, che sarà particolarmente gradito a gamer e appassionati: l’ottimizzazione dei Servizi.

Se la disattivazione di determinati servizi può da un lato apportare migliorie alle prestazioni del sistema, dall’altro ne può compromettere le funzionalità. Onde evitare questo, è perciò consigliabile procedere in modo mirato e con la massima cautela. Così, al fine di guidarvi e facilitarvi nella scelta di quali servizi disabilitare, abbiamo suddiviso la loro configurazione in:

• “Sicura” per notebook / tablet

• “Sicura” per PC desktop

• “Ottimizzata” per utente enthusiast / gamer

I comandi per il tuo file batch

I comandi di seguito proposti, corrispondenti alle tre tipologie di configurazione di cui sopra, non sono cumulativi. Ciò sta a significare che, se volete ad esempio usare quella specifica per gamer e utenti enthusiast, dovrete necessariamente includere nel vostro file batch anche i comandi relativi alle precedenti configurazioni. Detto questo, dopo aver preventivamente eseguito un backup di sistema, aprite il Blocco note e, tra le seguenti stringhe, copiate quelle più idonee alle vostre esigenze:

:: Start > Strumenti di amministrazione Windows > Servizi > Configurazione “Sicura” (notebook / tablet)

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ALG /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName 2>NUL | FIND "Windows 10 Home" >NUL IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ( REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CscService /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL) REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmwappushsvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fax /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FrameServer /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HvHost /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\icssvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\irmon /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MapsBroker /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSiSCSI /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName 2>NUL | FIND "Windows 10 Home" >NUL IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ( REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PeerDistSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL) REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PhoneSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RetailDemo /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcLocator /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ScDeviceEnum /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCPolicySvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SEMgrSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SmsRouter /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNMPTRAP /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmicguestinterface /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmicheartbeat /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmickvpexchange /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmicrdv /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmicshutdown /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmictimesync /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmicvmsession /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmicvss /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinRM /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wisvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WMPNetworkSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\workfolderssvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WpcMonSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WwanSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\XblAuthManager /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\XblGameSave /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\XboxNetApiSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL

:: Start > Strumenti di amministrazione Windows > Servizi > Configurazione “Sicura” (PC desktop)

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SensorDataService /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SensorService /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SensrSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TabletInputService /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WFDSConMgrSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL

:: Start > Strumenti di amministrazione Windows > Servizi > Configurazione “Ottimizzata” (utente enthusiast / gamer)

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AJRouter /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName 2>NUL | FIND "Windows 10 Home" >NUL IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ( REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppMgmt /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL) REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTAGService /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthAvctpSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bthserv /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName 2>NUL | FIND "Windows 10 Home" >NUL IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ( FOR /F %%A IN ('REG QUERY HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services ^| FIND "CaptureService_"') DO REG ADD %%A /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL) REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertPropSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IpxlatCfgSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NaturalAuthentication /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NcdAutoSetup /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SessionEnv /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UmRdpService /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wcncsvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f >NUL

Salvate quindi il testo aggiungendo al nome del file l’estensione .cmd, ad esempio: Servizi.cmd. Adesso eseguite il file come amministratore e, al termine delle operazioni, riavviate il vostro PC per rendere effettive le modifiche apportate.