Cresce il mercato PC nel secondo trimestre, Lenovo in grande spolvero

Scatto in avanti del mercato PC nel secondo trimestre secondo le statistiche di IDC. Lenovo è al comando, fa un +18% su base annua.

Secondo uno studio di IDC (International Data Corporation), il mercato dei PC (notebook, desktop, workstation) nel secondo trimestre è cresciuto del 4,7% su base annua grazie all’aumento della disponibilità di CPU Intel e alla transizione da Windows 7 verso Windows 10 da parte delle aziende. Nel secondo trimestre sono stati venduti 64,858 milioni di PC contro i 61.931 dell’anno passato.

Laddove un anno fa la classifica dei maggiori distributori era dominata da HP, il podio quest’anno vede Lenovo in cima con uno sprint del 18,2% su base annua. Le statistiche di IDC non conteggiano però tablet, convertibili e server.

Paradossalmente una forte spinta alle consegne è stata data dalle politiche che tanto fanno discutere del governo Trump. “La minaccia di un aumento delle tariffe ha portato alcuni produttori di PC a spedire un surplus di desktop e notebook, sostenendo artificialmente il mercato dei PC durante il secondo trimestre”, affermano gli analisti di IDC.

Oltre a questo però, vanno citati altri due fattori non trascurabili: il primo, la capacità di Intel di aumentare la propria fornitura di microprocessori, cosa che ha sostenuto la produzione di nuovi notebook e quindi una maggiore disponibilità sul mercato; il secondo è l’imminente termine del supporto a Windows 7 (previsto per il 2020) che ha spinto in particolare le aziende ad aggiornare i propri sistemi con nuovi PC.

Ciò che risulta davvero interessante sono i numeri in forte incremento di Lenovo, con 16,3 milioni di computer venduti per il 25,1% delle consegne complessive. HP scende al secondo posto quindi, con una quota di mercato del 23,7% e 15,4 milioni di PC.

Dell è terza con il 17,9% e 11,6 milioni di PC venduti. Al quarto posto troviamo invece Acer con una quota del 6,6% per 4,3 milioni di PC venduti. Solo al quinto posto c’è Apple con il 6,3% e 4,1 milioni di PC venduti. La ricerca di IDC, infine, ci dice che dopo due trimestri di declino, il Q2 2019 è stato il primo che ha visto una crescita del mercato PC anche in Europa.

Azienda Consegne Q2 2019 Quota Q2 2019 Consegne Q2 2018 Quota Q2 2018 Crescita Q2 2018 / Q2 2019 1. Lenovo 16,254 25.1% 13,750 22.2% 18.2% 2. HP 15,356 23.7% 14,880 24.0% 3.2% 3. Dell Technologies 11,606 17.9% 11,255 18.2% 3.1% 4. Acer Group 4,288 6.6% 4,363 7.0% -1.7% 5. Apple 4,077 6.3% 3,722 6.0% 9.6% Others 13,276 20.5% 13,961 22.5% -4.9% Total 64,858 100.0% 61,931 100.0% 4.7%

Anche Gartner ha proposto un analogo studio sull’andamento del mercato PC, dal quale però sono stati esclusi i Chromebook. In questo caso Gartner rileva che la crescita complessiva è stata solo dell’1,5% con 62,97 milioni di PC venduti. In uno scenario simile troviamo dei cambiamenti importanti nella classifica, che vedono nuovamente Lenovo come primo produttore, seguita da HP e Dell, ma poi c’è Apple, marcata stretta da Acer e Asus.