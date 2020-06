Dell rinnova la sua linea di laptop da gaming G7, configurabili anche con display OLED 4K

Dell ha presentato recentemente il suo nuovo G7 17, notebook da gaming che offre un design rinnovato rispetto al modello precedente, con tasti adibiti alle frecce direzionali più grandi ed una striscia LED RGB nella parte anteriore. Così come il suo fratellino minore, G7 15, il dispositivo è equipaggiato con processori Intel di decima generazione Comet Lake-H e GPU NVIDIA RTX. Entrambi offrono uno spessore più che buono in rapporto alla potenza sprigionata dai componenti interni ed un trackpad Precision in vetro.

Dell G7 17

Dell G7 17 monta CPU Core i7-10750H o Core i9-10885 HK e può essere configurato con 32 GB di memoria RAM DDR4, mentre per la parte grafica potete scegliere tra la NVIDIA GTX 1660 Ti, NVIDIA RTX 2060, NVIDIA RTX 2070 Max-Q e NVIDIA RTX 2070 Super. La dotazione di porte è molto completa e comprende una HDMI 2.0, tre USB-A 3.2, lettore di carte SD, jack audio 3.5mm, Ethernet, Thunderbolt 3, Mini DisplayPort e una USB-C 3.2. Il display, come ricorda il nome stesso del portatile, è da 17 pollici a risoluzione FullHD, ma può spingersi sino alla frequenza di refresh di ben 300Hz, una caratteristica davvero importante per coloro che giocano a titoli molto competitivi online.

Processore Core i7-10750H, Core i9-10885H RAM Fino a 32GB DDR4-2933MHz Scheda Grafica NVIDIA GTX 1660 Ti, NVIDIA RTX 2060, NVIDIA RTX 2070 Max-Q, NVIDIA RTX 2070 Super Archviazione Fino a 1 TB di SSD m.2 PCIe Display 17 pollici

1920×1080 (FHD) WVA 144Hz o 300Hz 300 nits Anti-glare Porte HDMI 2.0, tre USB-A 3.2, lettore di carte SD, jack audio 3.5mm, Ethernet, Thunderbolt 3, Mini DisplayPort, USB-C 3.2 Audio Doppio speaker 2W Scheda di rete wireless Intel Wi-Fi 6, Killer Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Dimensioni / Batteria 398.2mm x 290mm x 19.3 – 22.9mm / 97Wh Disponibilità / Prezzo 23 giugno 2020, a partire da 1.43o$

Dell G7 15

Dell G7 15, dalle dimensioni più contenute, può montare CPU Intel dal Core i5-10300H fino ad arrivare al Core i9-10980K e 32 GB di memoria RAM DDR 4, mentre per la parte grafica potete scegliere tra la NVIDIA GTX 1650 Ti, NVIDIA GTX 1660 Ti, NVIDIA RTX 2060 e NVIDIA RTX 2070 Max-Q. La dotazione di porte è la stessa del modello G7 17 (ma manca quella USB-C 3.2). Il display, invece, è da 15 pollici e può essere sia a matrice 1080p con supporto a refresh rate sino a 300Hz o, per chi ama i neri profondi, OLED a risoluzione 4K. In quest’ultimo caso, tuttavia, la frequenza di aggiornamento dello schermo sarà limitata a 60Hz.

Processore Core i5-10300H, Core i7-10750H, Core i9-10980HK RAM 8GB, 16GB DDR4-2933MHz

Aggiornabile sino a 32GB Scheda Grafica NVIDIA GTX 1650 Ti, NVIDIA GTX 1660 Ti, NVIDIA RTX 2060, NVIDIA RTX 2070 Max-Q Archiviazione Fino a 1 TB di SSD m.2 PCIe Display 15 pollici

1920×1080 (FHD) WVA 144Hz o 300Hz 300 nits Anti-glare

3840×2160 (UHD) OLED 60Hz Porte HDMI 2.0, tre USB-A 3.2, lettore di carte SD, jack audio 3.5mm, Ethernet, Thunderbolt 3, Mini DisplayPort Audio Doppio speaker Scheda di rete wireless Wi-Fi 5 con Bluetooth 4.1, Wi-Fi 5 con Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 con Bluetooth 5.0 Dimensioni / Batteria 357.2mm x 267.7mm x 18.3mm / 56Wh, 86Wh Disponibilità / Prezzo 29 giugno 2020, a partire da 1.430$

Al momento non sappiamo quando i due portatili saranno commercializzati anche in Italia. Sul sito ufficiale Dell, infatti, sono ancora riportati solo i modelli precedenti, equipaggiati con CPU Intel di nona generazione. Non ci resta altro che attendere un comunicato ufficiale da parte della compagnia texana per conoscere prezzi e disponibilità relativi al mercato italiano, ma molto probabilmente dovremo aspettare sino al termine del periodo estivo.