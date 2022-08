Manca ormai pochissimo alla presentazione dei nuovi processori AMD Ryzen 7000 basati su architettura Zen 4, attesa per il prossimo 29 agosto (la 1:00 del 30 agosto in Italia). Come sappiamo i nuovi processori saranno accompagnati da nuove schede madri di fascia alta, con chipset X670 e X670E; in occasione della Gamescom 2022, Asus ha svelato la propria lineup di motherboard X670E, con diversi modelli pronti a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti che vorranno assemblare una configurazione nuova fiammante durante il prossimo autunno.

La lineup è composta da otto diversi modelli, che spaziano dalle scelte di fascia più bassa (che offrono comunque uno standard elevatissimo, data la presenza del chipset top di gamma) a quelle per gli overclocker, passando per videogiocatori e creator professionisti. tutte le motherboard supportano il PCIe 5.0 e le RAM DDR5, mentre alcuni modelli (come ad esempio la ROG X670E Crosshair Hero e la ROG Strix X670E-E Gaming WiFi) includono funzionalità come il PCIe Q-Release, già visto su altri modelli e che permette di scollegare facilmente la scheda video dallo slot PCIe, senza dover faticare per abbassare la levetta che tiene in sede la scheda.

Ammiraglia della gamma Asus ROG è la ROG Crosshair X670E Extreme, equipaggiata con un sistema di alimentazione a 20 + 2 fasi da 110 Ampere, raffreddato da dissipatori decisamente imponenti e pad termici ad alta conduttività. La scheda offre cinque slot M.2 di cui uno PCIe 5.0 (tutti dissipati, due con backplate) e ROG Water-Cooling Zone, per monitorare in maniera efficace il raffreddamento a liquido custom, quattro slot PCIe 5.0, connettività Wi-Fi 6E integrata e doppia Ethernet da 2,5Gb e 10Gb. Non manca un display OLED LiveDash dove vengono mostrate diverse informazioni e diversi header a cui collegare LED RGB, oltre a un header USB 3.2 Gen 2×2 per le porte USB del case con supporto Quick Charge 4+.

Rinnovata anche la ROG Crosshair X670E Hero, dotata di 18+2 fasi d’alimentazione da 110 Ampere, due slot PCIe 5.0 x16 perfetti per le GPU di nuova generazione, supporto a un SSD M.2 PCIe 5.0, Wi-Fi 6E e supporto a RAM DDR5. Novità della gamma è la nuova ROG Crosshair X670E Gene, nell’inedito formato microATX: integra VRM a 16 + 2 fasi da 110 Ampere capaci di supportare anche i processori Ryzen 7000 top di gamma, uno slot PCIe 5.0 x16, due banchi per RAM DDR5, tre slot M.2 (due PCIe 5.0, uno PCIe 4.0), Wi-Fi 6E e LAN 2,5G, oltre a diverse porte USB4 posteriori e il supporto a Quick Charge 4.

La famiglia Strix si ampia invece con Strix X670E-E Gaming WiFi e Strix X670E-I Gaming WiFi, proposte rispettivamente in formato ATX e Mini-ITX. La ROG Strix X670E-E Gaming WiFi è equipaggiata con un sistema di alimentazione a 18 + 2 fasi, un ampio dissipatore sullo slot M.2 primario e due slot PCIe x16 rinforzati, per dare maggior sostegno alle schede d’espansione installate. La ROG Strix X670E-I Gaming WiFi mette invece a disposizione tutto il necessario per avere un sistema estremamente compatto, ma con hardware e tecnologie di ultimissima generazione: troviamo due slot DIMM DDR5, uno slot PCIe 5.0 x16, due slot M.2 con supporto a PCIe 5.0 e PCIe 4.0, Lan 2,5G e Wi-Fi 6E, oltre a un buon numero di porte USB e a ROG FPS-II, una scheda dall’ingombro minimo che facilita l’accesso agli header del pannello frontale, oltre che a 2 porte SATA e a funzionalità come il reset del CMOS, l’abilitazione della sovratensione della CPU e lo switch della modalità PCIe per usare periferiche legacy se necessario. Ciò che però differenza la nuova Mini-ITX dalle altre è la presenza della tecnologia ROG Strix Hive, un’interfaccia di controllo esterna che ospita un codec ALC4050 e un DAC ESS Sabre 9260Q; è equipaggiata con due jack, uno per le cuffie e uno per il microfono, e con un’uscita ottica S/PDIF, integra una manopola per controllare comodamente il volume e permette di avere un audio cristallino. ROG Strix Hive non si limita però all’audio: integra un profilo PBO per overcloccare la CPU senza passare dal BIOS e permette di collegare periferiche esterne grazie alla porta USB 3.2 Gen 2 tipo C, inoltre mette a disposizione l’array Q-LED per identificare eventuali problemi e i pulsanti Flexkey e BIOS Flashback, per ripristinare il sistema in caso di un aggiornamento BIOS andato male.

Sempre pensata per i videogiocatori, la nuova Asus TUF Gaming X670E-Plus WiFi si prospetta una valida soluzione per configurazioni orientate al gaming che vogliono potersi avvantaggiare di tutte le potenzialità dei nuovi Ryzen 7000, ma non sono interessanti a funzionalità esclusive presenti sulle schede madri di fascia più alta. Questa TUF è caratterizzata da un’estetica minimale che riprende gli elementi tipici della gamma, integra quattro slot DIMM DDR5, uno slot PCIe 5.0 x16 per GPU di nuova generazione, quattro slot M.2 e connettività Wi-Fi 6E.

Per il segmento creator la nuova proposta è la Asus ProArt X670E-Creator WiFi, che come i modelli precedenti offre tutto quello che serve ai professionisti del settore: quattro slot M.2 (due dei quali PCIe 5.0), due slot PCIe 5.0 x16 a cui poter collegare GPU e SSD di nuova generazione, supporto a RAM DDR5, connettore frontale USB 3.2 Gen 2×2 con supporto a Quick Charge 4+ per la ricarica veloce fino a 60 watt (nel caso si usi un case con porta USB-C frontale), Wi-Fi 6E, doppia LAN 2,5Gb e 10Gb e tantissime porte USB.

A chiudere troviamo le novità della gamma Prime con la Asus Prime X670E-Pro WiFi, una soluzione efficace e senza troppi fronzoli, perfetta per configurazioni tuttofare equipaggiate con hardware di nuovissima generazione. Anche qui troviamo pieno supporto a tutti i processori AMD Ryzen 7000 e alle RAM DDR5, oltre che a GPU e SSD PCIe 5.0 grazie agli slot PCIe x16 e M.2 dedicati. Wi-Fi 6E e LAN 2,5G garantiscono una connettività ai massimi livelli, mentre il connettore interno Thunderbolt 4 aggiunge ulteriore valore alla scheda. Accanto alla X670E-Pro WiFi troviamo poi la Prime X670-P WiFi e la Prime X670-P, schede madri con supporto a tre SSD M.2 e header Thunderbolt 4, che sacrificano alcune funzionalità non fondamentali in favore di un prezzo ancora più basso; come intuibile dal nome, la prima integra anche connettività Wi-Fi 6.