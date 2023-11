Eero Max 7, il router Wi-Fi 7 Mesh di Amazon facile da usare | Test & Recensione

Eero Max 7 è un router mesh basato sull’ultimissimo standard Wi-Fi 7. Rispetto ai modelli precedenti è cambiato molto, soprattutto per offrire tutte le caratteristiche dello standard Wi-Fi più aggiornato. Dalla larghezza di banda raddoppiata a 320 Mhz, velocità su cavo che può arrivare a 9,4 Gbps e velocità teorica massima dalla connettività senza fili di 4,3 Gbps. Come per gli altri Eero è possibile connettere uno o più nodi della rete mesh, e ogni nodo - ogni dispositivo - è dotato di due porte 2,5 GbE e due porte da 10 GbE. Tutto ciò non è venduto a prezzo basso, nonostante Amazon ci abbia abituato a prodotti validi e dal prezzo contenuto. Il singolo nodo costa 699,99 euro, e sono disponibili i bundle da due e tre nodi rispettivamente ai prezzi di 1349,99 euro e 1999,99 euro. Questi prezzi ci dicono subito che non stiamo parlando di prodotti per tutti, ma a quanto pare è il prezzo che bisogna spendere per avere per le mani le tecnologie di network più avanzate oggi disponibili nel mercato consumer.

Come è fatto

Gli Eero precedenti erano abbastanza compatti, design probabilmente non idoneo per implementare le antenne necessarie a raggiungere i nuovi standard di connettività. Il nuovo Eero Max 7, infatti, è diverso e abbraccia il design verticale, come già molti concorrenti hanno fatto in passato. Ciò nonostante il design non è grezzo, anzi è sufficiente rifinito da poter essere posizionato in ogni casa senza sfigurare troppo. Aperto nella parte superiore e inferiore, è completamente silenzioso considerando che non è dotato di dissipazione attiva per le componenti.

Un singolo LED sulla parte anteriore di ogni nodo facilita il processo di configurazione iniziale e indica lo stato della rete (con la possibilità di regolare la luminosità tramite l'app Eero). Le porte sono allineate lungo il bordo inferiore e ricordo essere due porte 2,5 GbE e due porte 10 GbE. Una porta USB-C per l'alimentazione e un pulsante di accensione completano la dotazione.

Installazione e configurazione

L’installazione è semplice, come praticamente tutti i prodotti Amazon. È sufficiente avere con se uno smartphone o un tablet, collegare il dispositivo alla presa di corrente e accenderlo. Non esiste un’interfaccia web come invece accade con la maggior parte degli altri prodotti e specialmente dei router. Dovrete scaricare l’App Eero e accedere con le vostre credenziali Amazon. Successivamente l’applicazione rileverà il nuovo Eero, e il LED nella parte frontale lampeggerà di blu, per poi diventare fisso una volta completato il processo. In questa fase iniziale il primo nodo aggiunto diventa il gateway e vi verrà chiesto di scegliere che nome dare alla rete creata, e di impostare una password di accesso. Successivamente se avrete altri nodi potrete indicarne la presenza all’app che si occuperà di guidarvi negli step successivi. Come accade per praticamente prodotto tecnologico moderno, l’app controllerà la presenza di un nuovo firmware e in caso positivo vi chiederà il permesso di procedere all’aggiornamento.

Software di gestione

L’applicazione Eero vi fornisce il controllo diretto sulle opzioni configurabili e sulle statistiche della vostra connessione.

Sulla schermata principale sono presenti informazioni sullo stato di ciascun nodo, la velocità di connessione dati cablata e il numero di dispositivi connessi. Ci sono anche schede per visualizzare le metriche della connettività wireless, l'elenco dei dispositivi connessi e disconnessi, nonché opzioni per "Bloccare e Consentire Siti Web", "Bloccare App" e “DNS dinamico”. Non tutte queste funzioni sono però disponibili subito, bensì necessitano la sottoscrizione di un abbonamento.

La scheda "Attività" mostra le statistiche di rete, con possibilità di ulteriori funzioni di sicurezza come scansioni automatiche per minacce di rete, blocchi pubblicitari e filtri di contenuto. La scheda "Scopri" mette in evidenza l'abbonamento Eero Plus, e fornisce accesso alle configurazioni di Amazon Connected Home (integrazione smart hub, integrazione con Alexa) e Eero Labs, attualmente in versione beta. Eero Labs offre funzionalità come la memorizzazione locale del DNS, ottimizzazioni per giochi/video e la sicurezza WPA3.

La scheda "Impostazioni" consente modifiche al nome/alla password del Wi-Fi, l'abilitazione di una rete per gli ospiti, e la gestione delle notifiche. Sebbene permetta un certo controllo delle impostazioni di rete, mancano alcune opzioni avanzate riscontrabili in altri router sul mercato.

Prova d’uso e test

Ho condotto alcuni test empirici per capire le prestazioni ottenibili con Eero 7 Max. Purtroppo non è possibile suddividere le tre bande, da 2.4, 5 e 6 GHz, il router le gestisce in maniera autonoma in base al tipo di dispositivo e traffico dati. Effettuando dei test con iPhone e MacBook, ho registrato una velocità di trasferimento dati continuativa da un server che forniva i dati pari a circa 780 Mbps alla distanza di due metri. La velocità è diminuita fino a circa 500 Mbps alla distanza di 10 metri. Con un iPhone ho ottenuto risultati superiori, pari a circa 1.5 Gbps a due metri e 1.2 Gbps a circa 10 metri. Dopo aver effettuato queste prime prove non ho ritenuto necessario andare oltre considerando che questi numeri sono ben superiori alle necessità odierne della maggior parte delle persone. Inoltre se fossero necessarie velocità ancora superiore, le porte Ethernet permettono di arrivare fino a 10 Gbps. Eero 7 Max è senza dubbio un prodotto molto valido sotto il profilo delle prestazioni e va ben oltre le necessità odierne del 99.9% delle persone.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?

Eero Max 7 è un router Wi-Fi 7 Mesh in grado di offrire velocità di primissimo livello, capace di soddisfare le necessità di chiunque. Le prestazioni che offre sono ideali per qualsiasi utente casalingo, che probabilmente ne sfrutterà solo una parte, ma vanno anche bene per piccole attività o aziende. Ovviamente per sfruttare questa velocità o altre caratteristiche del Wi-Fi 7 dovrete avere dispositivi compatibili con l’ultimo standard Wi-Fi, o almeno con il Wi-Fi 6E.

La procedura d’installazione è semplice e alla portata di tutti. Tuttavia questa semplicità potrebbe essere una limitazioni per alcuni che vorranno avere più controllo sui parametri di rete, quindi se avete necessità specifiche vi conviene controllare se Eero 7 offre il controllo che volete.

Ma è forse il prezzo ad essere il principale limite, considerando che il singolo nodo costa 699,99 euro, e sono disponibili i bundle da due e tre nodi rispettivamente ai prezzi di 1349,99 euro e 1999,99 euro. Se tuttavia volete una rete moderna, dovete espandere il vostro Wi-Fi su un’area estesa grazie all’aggiunta di nodi e avete dispositivi che possono trarre vantaggio dal Wi-Fi 7, allora Eero Max 7 è una validissima alternativa. Per tutti gli altri, che non hanno bisogno di questa velocità e vogliono solo migliorare la copertura wi-fi della casa, un modello Eero precedente sarà una scelta migliore.