Le strategie di Intel per riconquistare il settore "budget" del gaming si fanno sempre più aggressive, come dimostra l'apparizione online del nuovo processore Core 5 120F, un chip destinato ai giocatori che cercano prestazioni solide senza spendere cifre esorbitanti. Il processore, emerso grazie alle rivelazioni del noto leaker momomo_us, rappresenta un ritorno alle origini per l'azienda di Santa Clara, che sembra aver imparato dagli errori commessi con le più recenti architetture Arrow Lake e Lunar Lake. La mossa strategica di Intel punta dritta al cuore del segmento mainstream, dove AMD ha dominato negli ultimi anni grazie ai suoi processori Ryzen.

Il nuovo chip si presenta con una configurazione interessante: sei P-Core accompagnati da una frequenza di boost massima di 4,5 GHz, eliminando completamente gli E-Core che hanno caratterizzato le generazioni precedenti. Questa scelta progettuale non è casuale, ma riflette una precisa filosofia orientata alle prestazioni gaming, dove la presenza di core efficienti spesso non porta vantaggi significativi. La dotazione di 18MB di cache L3 e il supporto per fino a 192GB di memoria DDR5-4800 completano un quadro tecnico che promette bene per le applicazioni ludiche.

Una delle decisioni più significative riguarda il ritorno dell'hyperthreading, tecnologia che Intel aveva abbandonato nei processori Arrow Lake e Lunar Lake del 2023. Quella scelta, pur migliorando l'efficienza energetica, aveva penalizzato le prestazioni nei giochi, facendo sì che i Core Ultra 200S rimanessero indietro rispetto ad AMD e persino alle generazioni Intel precedenti. Il Core 5 120F sembra correggere il tiro, puntando su un approccio più tradizionale ma efficace per il gaming.

L'utilizzo del socket LGA 1700 rappresenta un vantaggio competitivo non trascurabile per Intel. Gli utenti che hanno investito in schede madri compatibili con i processori di 12ª generazione potranno aggiornare il sistema senza dover sostituire la motherboard, un elemento che potrebbe influenzare significativamente le decisioni d'acquisto nel segmento budget. Intel non nasconde le ambizioni commerciali di questo prodotto, descrivendolo come "la scelta perfetta per i giocatori che vogliono divertirsi senza mandare in bancarotta il portafoglio".

Il chip dovrebbe essere basato sulla prossima architettura Bartlett Lake, rappresentando così un'evoluzione del predecessore Core i5-12400F. Le differenze tecniche tra i due processori sono sottili ma significative: il nuovo modello guadagna 100 MHz di frequenza boost massima, passando da 4,4 a 4,5 GHz, mantenendo invariate le altre specifiche principali come la cache L3 da 18MB e il TDP di 65W.

La strategia di marketing di Intel si concentra chiaramente sui giochi eSports e sui titoli AAA in risoluzione 1080p, un segmento ancora molto popolare tra i giocatori che non hanno budget illimitati o che privilegiano frame rate elevati rispetto alla risoluzione. Questa scelta di posizionamento mette il Core 5 120F in diretta concorrenza con processori AMD come il Ryzen 5 5600X e il più recente Ryzen 5 8400F, quest'ultimo inizialmente disponibile solo in Cina prima del lancio globale nel 2024.

Il successo del Core 5 120F dipenderà in larga misura dalla strategia di prezzo che Intel adotterà. Senza informazioni ufficiali sui costi, gli analisti ipotizzano un posizionamento tra i 100 e i 150 dollari per essere realmente competitivo nel segmento mainstream. A titolo di confronto, il predecessore Core i5-12400F debuttò a 167 dollari, mentre i concorrenti AMD Ryzen 5 8400F e Ryzen 5600XT sono stati lanciati rispettivamente a 189 e 194 dollari.

La combinazione del nuovo processore con una scheda grafica Intel Arc B570 potrebbe rappresentare una soluzione gaming completa ed economica, permettendo agli utenti di assemblare un PC moderno senza investimenti eccessivi. Questa strategia ecosistemica riflette l'approccio più ampio di Intel per riconquistare quote di mercato in un settore dove AMD ha saputo imporsi grazie ai processori Ryzen X3D, pur rimanendo questi ultimi in una fascia di prezzo superiore.

Il processore dovrebbe mantenere le caratteristiche del socket LGA 1700 con un TDP contenuto di 65W, rendendolo compatibile con soluzioni di raffreddamento economiche e schede madri entry-level. Le specifiche tecniche suggeriscono un chip progettato per offrire prestazioni bilanciate senza eccessi, in linea con le esigenze di un pubblico che cerca il miglior rapporto qualità-prezzo nel gaming a risoluzione Full HD.