Stop allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, è l’appello che chiede una pausa di almeno sei mesi nello sviluppo dell’AI. Si teme la perdita di controllo sulla tecnologia e i rischi che ne derivano. La richiesta è stata avanzata in una lettera aperta, pubblicata sul sito web del Future of Life Institute, e sottoscritta da diversi esperti del settore, tra cui i filosofi Nick Bostrom e Stuart Russell, il fisico cosmologo Martin Rees e l’imprenditore tecnologico Elon Musk.

La lettera sottolinea i rischi associati alla diffusione incontrollata dell’AI, tra cui la perdita di posti di lavoro, la violazione della privacy, l’instabilità sociale e addirittura il rischio della nascita di un’IA “malevola”, capace di agire contro gli interessi dell’umanità. I critici sostengono che la tecnologia sta progredendo troppo rapidamente e che è necessario un periodo di riflessione e di discussione sulla sua regolamentazione.

L’obiettivo è sfruttare questi mesi per valutare i rischi e sviluppare norme e regolamentazioni per mitigarli. La lettera chiede un’immediata sospensione del lavoro su progetti di ricerca che potrebbero portare alla creazione di un’IA “superintelligente”, cioè un’IA in grado di superare l’intelligenza umana in modo significativo e di agire in modo autonomo. Almeno fino a quando non saranno stati messi in atto meccanismi di sicurezza adeguati.

Molte nazioni hanno risposto positivamente a questa richiesta, e vari esperti del settore hanno espresso il loro sostegno, sottolineando che la tecnologia deve essere sviluppata in modo responsabile e che è necessaria una discussione più ampia sulla sua regolamentazione. Altri, tuttavia, hanno espresso scetticismo sulla fattibilità della richiesta, sostenendo che l’AI è già in fase di sviluppo rapido e che una pausa potrebbe portare a una perdita di opportunità e di vantaggi competitivi per le imprese che investono nell’AI.

Tuttavia, la richiesta di una pausa di sei mesi nello sviluppo dell’AI rappresenta un’importante chiamata all’azione per la comunità tecnologica e per i regolatori. L’evoluzione dell’AI è rapida e la sua diffusione incontrollata potrebbe avere conseguenze negative per la società e per l’umanità nel suo complesso. È necessario valutare i rischi associati alla tecnologia e sviluppare norme e regolamentazioni adeguate per garantirne l’uso responsabile e sicuro. Siamo davanti a un cambio epocale ed è necessario valutare tutto quello che sta accadendo in maniera accurata.