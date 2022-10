Qualche mese fa, Elon Musk era intenzionato ad acquistare Twitter per la cifra di ben 44 miliardi di dollari statunitensi, ma ha poi ritirato la sua offerta, scelta che ha portato l’azienda a decidere di portare l’eccentrico miliardario in tribunale.

Nonostante Musk non sembrasse particolarmente preoccupato per la cosa, evidentemente deve averci ripensato di nuovo, dato che, come riportato dal The Washington Post, l’uomo avrebbe inviato a Twitter una lettera nella quale si dimostrava disponibile di procedere con l’accordo e pagare 54,20 dollari ad azione a patto che il caso, il cui processo avrebbe dovuto tenersi il 17 ottobre presso la Delaware Chancery Court, sarebbe stato “sospeso immediatamente” e “aggiornati tutti gli altri procedimenti correlati“.

Twitter è disposta ad accettare l’offerta, ma sta aspettando la conferma che il giudice possa supervisionare il processo. Inoltre, visto il comportamento precedente di Musk, i dirigenti dell’azienda temono che si possa trattare di una manovra legale.

Foto di Brett Jordan da Pexels

Secondo alcuni esperti legali, tuttavia, la decisione di Musk potrebbe essere stata dettata dalla presa di coscienza di trovarsi in una posizione più debole di quella che avrebbe voluto assumere durante il processo e alla sua deposizione. Anat Alon-Beck, professore di diritto commerciale presso la Case Western Reserve University, ha dichiarato: “Musk sta finalmente ascoltando i suoi avvocati e sarebbe un pazzo se non cercasse almeno di acquistare la società ora“. Dan Ives, analista di Webush Securities, ha aggiunto: “questo è un chiaro segno che Musk si è reso conto che le possibilità di vincere contro il consiglio di amministrazione di Twitter erano molto basse. Questo accordo da 44 miliardi di dollari sarebbe stato completato in un modo o nell’altro“.

L’accordo arriverebbe in un periodo piuttosto difficile per il settore, dove, in concomitanza di una forte contrazione del mercato, si è assistito a un proliferare di licenziamenti e congelamento delle assunzioni. La possibile acquisizione di Twitter ha consentito alla società di riuscire a cavarsela meglio rispetto ad altri big del panorama dei social media, come Meta e Snap.