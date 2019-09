GeForce GTX 1650 Ti in arrivo a inizio ottobre?

Secondo voci di corridoio Nvidia potrebbe aggiungere alla sua offerta di schede video la GeForce GTX 1650 Ti.

Prima di fine anno la gamma di schede video Nvidia potrebbe accogliere un nuovo modello, la GeForce GTX 1650 Ti, una scheda in grado di offrire – come fa intuire il nome – prestazioni superiori alla GTX 1650.

Secondo le indiscrezioni del sito cinese Fashaoyou, la scheda dovrebbe debuttare all’inizio di ottobre e potrebbe essere basata su una GPU TU117, la stessa a bordo della GTX 1650, ma in questo caso completamente abilitata.

La GTX 1650 è una scheda con 896 CUDA core, 56 TMU e 32 ROPs, un bus di memoria a 128 bit e 4 GB di GDDR5 a 8 Gbps. Nella nostra recensione, complice il prezzo di debutto di 179 euro, non ci aveva particolarmente convinto.

La GTX 1650 Ti potrebbe avere 1024 CUDA core, 32 ROPs e 64 TMU, mentre il resto delle caratteristiche dovrebbe rimanere identico – salvo le frequenze base e boost della GPU.

Con un TDP di 75 watt per quanto riguarda la GTX 1650, la GTX 1650 Ti potrebbe collocarsi su un valore simile, in modo da non rendere necessario l’uso di un connettore PCIe per l’alimentazione.

Quanto al prezzo si vocifera di un listino di circa 150 dollari, ma è plausibile che inizialmente arrivi a circa 179 dollari (considerato che la GTX 1650 si trova attualmente a quel prezzo), a meno che AMD non sforni qualche novità tale da indurre Nvidia a rivedere in modo più marcato il listino.