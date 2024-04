Migliori schede video gaming (maggio 2024)

La scheda video è l'elemento più importante per i PC da gaming, ma è fondamentale anche per le workstation usate dai professionisti che sfruttano software capaci di trarre vantaggio dalla potenza e dalle tecnologie delle schede video moderne. In generale, possiamo dire che più potente è la scheda video, maggiori saranno le prestazioni nei software professionali e nei giochi, dove la scheda genererà più FPS, ovvero il numero di fotogrammi al secondo.

In questa guida vi consigliamo le migliori schede video in base alle vostre esigenze, ma come si sceglie una scheda video? Cosa bisogna tenere in considerazione oltre alla pura potenza e al prezzo? Scopriamolo.

Quale scheda video per il mio monitor?

Un aspetto importantissimo da considerare nella scelta della scheda video (o scheda grafica, che dir si voglia) è il monitor a cui sarà abbinata. Se avete uno schermo con risoluzione Full HD (1080p) con un refresh rate di 144Hz, 175Hz, o anche 240Hz, vi basta una scheda video di fascia media per avere tutte le prestazioni che vi servono. Se invece avete uno schermo 360Hz avete bisogno di una scheda di fascia medio-alta per sfruttarlo al massimo.

Come di certo saprete, all'aumentare della risoluzione aumenta la potenza necessaria per raggiungere gli stessi FPS, quindi se avete uno schermo QHD (1440p) con frequenza d'aggiornamento elevata dovrete optare per una scheda di fascia medio-alta o di fascia alta, per riuscire a raggiungere i 240 FPS senza dover abbassare la risoluzione del gioco.

Infine, se avete uno schermo 4K (2160p) dovrete necessariamente optare per un modello di fascia alta o per la top di gamma NVIDIA o AMD dell'attuale generazione, per essere certi di avere le massime prestazioni possibili in tutti i vostri giochi preferiti.

Quale scheda video per il ray tracing?

Un altro fattore da considerare è la gestione degli effetti ray tracing in tempo reale. Si tratta di una tecnologia che ormai ha preso tantissimo piede nel mondo dei videogiochi ed è presente nei titoli più famosi, ma che necessita di molta potenza per essere gestita a dovere visto l'impatto sulle prestazioni.

Attualmente, le schede grafiche NVIDIA riescono a gestire meglio il ray tracing rispetto a quelle AMD e Intel, quindi se volete giocare al massimo con effetti ray tracing attivi, è consigliabile scegliere una scheda NVIDIA.

Legati a doppio filo al ray tracing ci sono gli upscaler, che permettono di aumentare gli FPS nei giochi senza sacrificare la qualità grafica, o addirittura migliorandola in alcuni casi. Attualmente il mercato offre NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS.

DLSS, FSR o XeSS?

Anche l'upscaler è implementato nel gioco, quindi oltre a dover essere supportato dalla vostra scheda video, dev'essere anche incluso nel titolo in cui volete implementarlo. NVIDIA DLSS è il più performante dei tre e il più diffuso, ma è supportato solamente dalle GPU NVIDIA. Vanta una tecnologia di generazione dei frame che aumenta di tantissimo gli FPS nei giochi, permettendo di giocare ad alti FPS anche ai tripla A più recenti alla massima qualità grafica. AMD FSR è open-source e funziona su tutte le schede video, offrendo prestazioni e qualità in molti casi equivalenti al DLSS, ma è implementato in meno giochi e sono pochissimi i titoli a integrare la sua tecnologia di generazione dei frame. Infine, Intel XeSS è il più acerbo degli algoritmi, ma è decisamente promettente e nei titoli dov'è implementato da del filo da torcere a FSR.

Quanta memoria deve avere la scheda video?

Oltre alla potenza e alla capacità di gestire le diverse tecnologie, per una scheda video è importantissima anche la quantità di memoria disponibile. I giochi moderni, nonché le applicazioni professionali, hanno bisogno di sempre più VRAM per funzionare adeguatamente; una scheda video di fascia entry level dovrebbe avere almeno 8GB di memoria, una di fascia media 12GB e una di fascia alta dai 16GB in su. Avere tanta memoria video è fondamentale specialmente per chi gioca con un monitor ad alta risoluzione, dal momento che i giochi moderni occupano grandi quantità di VRAM quando la grafica e risoluzione sono al massimo.

Quale scheda video per la mia CPU?

Un altro aspetto fondamentale quando si sceglie la scheda video è quello di bilanciare la configurazione, per evitare di avere una scheda grafica troppo potente rispetto al processore, o viceversa. Se ad esempio nel vostro PC c'è una CPU Intel Core i9, l'ideale sarà abbinare una GPU top di gamma o comunque di fascia alta; viceversa, se avete un Intel core i3 dovrete scegliere una scheda di fascia medio-bassa per evitare colli di bottiglia e perdite di prestazioni.

Quale alimentatore per la scheda video?

Schede video di fasce diverse hanno bisogno anche di alimentatori differenti, motivo per cui è necessario controllare anche quale PSU è presente nella propria build e, se necessario, cambiarlo. Generalmente, i siti dei produttori di schede video indicano sia il TDP della scheda (considerabile come il suo consumo massimo) che il wattaggio consigliato per l'alimentatore, quindi una volta identificata la scheda video che volete acquistare, non dovreste avere grosse difficoltà a capire se il vostro alimentatore va bene o no.

Le nuove RTX 40 sfruttano i nuovi connettori 12VHPWR e 12V-2x6, che condividono lo stesso layout di pin. Gli alimentatori di ultima generazione, compatibili con lo standard ATX 3.0, integrano un cavo di alimentazione che termina direttamente con questo connettore e può essere collegato direttamente alla scheda video; se avete un vecchio alimentatore compatibile con la scheda video che volete comprare ma con i classici cavi 8 pin, non preoccupatevi: le nuove RTX 40 integrano in confezione anche un adattatore per collegare l'alimentazione.

Quale case per la scheda video?

Non ci sono particolari indicazioni riguardo al case da scegliere, potete optare per quello che più vi piace. L'unico aspetto da tenere in considerazione è la dimensione della scheda video: assicuratevi che il case scelto sia abbastanza grande da ospitare la scheda grafica che volete comprare, così da non avere problemi. Fate particolarmente attenzione a questo aspetto soprattutto se volete installarla in verticale, visto che molti casi supportano in questa posizione solamente schede che occupano 2 slot, mentre le schede video moderne sono spesso più grandi.

Ha senso avere più di una scheda video?

In passato le configurazioni con più di una scheda video avevano senso, sia nel gaming che soprattutto nelle workstation professionali, ma negli ultimi anni sono diventate per lo più inutili, tanto che le schede video hanno perso i connettori SLI dedicati. Per questo, oggi non ha senso avere più di una scheda grafica nel proprio computer, non importa che si tratti di un PC da gaming o di una workstation.

Qual è il prezzo giusto per una scheda video?

Quello del prezzo è un discorso più complicato, dato che cambia da scheda video a scheda video. Purtroppo, negli ultimi anni il prezzo per le schede video è aumentato e, indicativamente, è difficile trovare modelli di fascia alta sotto i 1000 euro. Come consiglio generale possiamo dirvi di monitorare i principali store online per capire l'andamento dei prezzi e verificare sui siti ufficiali i prezzi di listino suggeriti da NVIDIA, AMD e Intel; magari non troverete l'offerta migliore dell'anno, ma almeno sarete certi di non pagare la scheda video che volete acquistare più di quanto dovrebbe costare.

Quanto è importante la personalizzazione?

Le diverse personalizzazioni presenti sul mercato hanno costi anche molto diversi, ma cosa cambia tra due schede video sulla carta uguali, ma con personalizzazioni diverse? Le prestazioni nei giochi sono in buona sostanza le stesse, le vere differenze si notano sulla rumorosità e sulla temperatura raggiunta dalla GPU e dalle memorie. Di solito, più è alta la qualità di una personalizzazione maggiore è il costo della scheda video, ma migliori saranno questi aspetti; per farvi un esempio pratico, una ASUS ROG Strix sarà più fresca e silenziosa di una ASUS Dual, ma sarà anche molto più custosa.

solitamente è bene optare per personalizzazioni di fascia alta quando si acquista una scheda video top di gamma o comunque di alta gamma, mentre sulla fascia e media e sulla fascia bassa, data la minor potenza della scheda video e di conseguenza il minor calore prodotto, si può scegliere anche una personalizzazione entry level e dormire sonni tranquilli.

Quali porte deve avere la scheda video?

Tutte le schede video sono dotate di porte HDMI e DisplayPort. La configurazione più classica prevede tre DisplayPort e una HDMI, ma alcuni modelli offrono due HDMI. Le schede NVIDIA di ultima generazione usano gli standard DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, che assicurano piena compatibilità con i monitor moderni, così come le soluzioni Intel; le schede AMD usano invece HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1, standard più recente e migliore del vecchio 1.4, ma poco sfruttabile dal momento che il mercato non offre monitor con porte Displayport 2.1. Difficilmente la vostra scelta della scheda video si baserà sulle porte a disposizione, ma se avete configurazioni multi-monitor particolari che per cui avete esigenze specifiche, ricordatevi di verificare di quali connessioni è dotata la scheda video che volete acquistare prima di comprarla.